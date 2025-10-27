Asia Express, 27 octombrie 2025. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au întâmpinat dificultăți la prima probă: „Bem pălincă la 40 de grade”

Episodul 30 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 27 octombrie 2025. În plin deșert vietnamez, echipele Aau avut de îndeplinit o misiune neașteptată: să găsească un localnic care se plimba cu o cămilă printre dune și să obțină de la el un pachet esențial pentru a merge mai departe. După ce au ajuns la steag și au primit un nou plic, concurenții s-au întors la autostop cu ajutorul gipurilor off-road. Pentru Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, ziua a fost plină de provocări: „Autostopul ne-a adus în punctul în care să bem pălincă la 40 de grade”, au recunoscut cu umor.

