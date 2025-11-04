Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Alexandru Ion a răbufnit în timpul unei probe. Ce l-a enervat: „Ăsta face mișto de noi!”

Antena Căutare
Alexandru Ion a răbufnit în timpul unei probe din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. Concurentul și-a stăpânit cu greu reacțiile, iar camerele de filmat au surprins întregul moment.

Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 23:15 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:02
Un moment tensionat a avut loc în ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. Răbdarea lui Alexandru Ion a fost pusă la încercare de un angajat de la fabrica de kaki.

Spiritele s-au încins în timpul misiunii. Concurentul nu și-a mai putut controla reacțiile, iar replicile acide nu au întârziat să apară. Actorul a dezvăluit că este pentru prima dată când se enervează atât de tare în competiție.

Ce l-a scos din sărite pe Alexandru Ion în ediția 35 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. La ce gest a apelat Ștefan Floroaica pentru a detensiona situația

Alexandru Ion nu s-a mai putut abține și a răbufnit în fața tuturor după ce un angajat al fabricii de kaki a afirmat, de mai multe ori, că lăzile pe care le spălau nu sunt curate în întregime. Așadar, concurenții au pierdut foarte mult timp la o singură misiune.

„Asta era sarcină imposibilă pentru că lăzile cu pricina aveau găurele, iar noi aveam niște perii mari. Nu puteai să intri în toate colțurile cu periile alea. Lăzile au fost târșâite pe asfalt și aveau pe ele zgârieturi.

În interiorul lor se pusese praful, ăla nu mai putea fi scos de acolo! Mi-au murit jumătate din neuroni și am crezut că plec din Coreea în cătușe. Din nouă etape de când suntem în Asia Express, mie nu mi s-a întâmplat să mă enervez cum m-am enervat cu omul ăsta! Aveam senzația că omului îi face plăcere să ne chinuie”, a povestit concurentul.

„Ăsta face mișto de noi! Exagerezi! M-am enervat! Ești nebun? Sunt zgârieturi! Mă faci să înjur la televizor. Așa găsești până mâine un punct... E nesimțit!”, i-a spus Alexandru Ion.

„Voia să dăm cu limba, să fie imaculat! Nimic nu era bine, chiar dacă spălasem perfect!”, a evidențiat Ștefan Floroaica.

„Pur și simplu i s-a pus pata! Nu-mi venea să cred. Mă enervez rău! Ireal ce m-am enervat! E negru în sufletul tău! Ți-ai bătut joc! Am crezut că mor de nervi! E pentru prima dată în viața mea când mi-e teamă că-l pocnesc.”, a mai adăugat Alexandru Ion.

Pentru a detensiona situația, Ștefan Floroaica a decis să facă un show de zile mari la bustul gol: „Am chef să mă dezbrac, stau la soare”.

La finalul probei, Alexandru Ion a ținut să își ceară scuze pentru atitudinea avută, însă presiunea cursei și-a pus amprenta asupra lui.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

