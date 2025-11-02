Antena Căutare
Home Asia Express Video Asia Express, 2 noiembrie 2025. Două echipe au refuzat să ducă proba până la capăt! Refuzul de a mânca creaturi marine le-a adus penalizări
Asia Express, 2 noiembrie 2025. Două echipe au refuzat să ducă proba până la capăt! Refuzul de a mânca creaturi marine le-a adus penalizări

Episodul 33 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 2 noiembrie 2025. Într-o probă neașteptată, concurenții Asia Express au fost puși să taie creaturi marine vii, asemănătoare cu organe umane, pentru a le găti pentru clienți importanți. Surpriza a venit când au aflat că ei înșiși trebuie să le mănânce înainte de a putea continua misiunea. Karmen, Olga Barcari și actorii, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au renunțat la provocare, primind penalizări pentru a scăpa de probă.
Duminica, 02.11.2025, 21:50
