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Loredana Chivu a izbucnit în lacrimi la Asia Express. Unul dintre rarele momente în care a clacat: „Spre surprinderea mea...”

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au avut un parurs de invidiat la Asia Express - Drumul Mătăsii. Fetele au părăsit competiția chiar înainte de mare finală. Iată ce s-a întâmplat în cursa pentru ultima șansă și ce a făcut-o pe Loredana Chivu să plângă.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 11:22 | Actualizat Joi, 05 Noiembrie 2026, 11:24
Unul dintre rarele momente în care a clacat | Antena 1
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Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au părăsit aseară aventura Asia Express - Drumul Mătăsii, după o cursă pentru ultima șansă plină de emoții și peripeții.

De-a lungul competiției telespectatorii le-au văzut pe fete râzând, glumind, cântând, dansând, țipând... ei bine, în toate situațiile posibile. Rare au fost momentele în care să își arate vulnerabilitățile totuși și să vorbească despre ce le apasă pe suflet.

„Nu sunt foarte stresată, adică față de alte... de ce agitată eram în alte zile, dar o presiune se simte”, declara ea în mașină spre prima misiune a cursei pentru ultima șansă.

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Loredana Chivu a izbucnit în lacrimi la Asia Express

În ediția de aseară a fost un moment în care Loredana Chivu a clacat.

De cum au ajuns la locația misiunii și-au dat seama că totul se va desfășura la înălțime:

„Este ceva la înălțime, sper să mă descurc”, zicea Loredana.

„Ți-am mai spus că nu-mi place cursa pentru ultima șansă?” i-a mărturisit ea Anei.

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Energia fetelor de la început s-a stins treptat. Ele s-au demoralizat după ce și-au dat seama că nu au văzut toate semnele zodiacale, astfel că în fața judecătorului nu le-au pus în ordinea corectă. De asemenea, au depășit timpul în care trebuiau să ajungă la Finish, astfel că au ispășit o penalizare de 5 minute.

„Moment în care noi repetăm obsesic, isteric toate semnele zodiacale pe care le-am văzut pe drum”, relatează Loredana. „Când am văzut că începe să scoată toți bănuții de pe roată am realizat că am gândit foarte prost că am început de la 2 și că n-am fost atentă din cauza înălțimilor la semne.”

„Trei ture iar cu căluții?” întreabă Ana.

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După ce au greșit ordinea semnelor zodiacale la pista de karturi, fetele au fost penalizate de două ori, fiind nevoite să aștepte 5 minute, dar și să facă 3 ture suplimentare pe căluți.

„A fost momentul de groază pentru mine și de panică totală pe această zi pentru că suntem la eliminare și noi stăm să ne plimbăm cu căluții în loc să mergem la următoarea probă”, mărturisește Loredana.

În momentul respectiv, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă ispășeau și ele o pedeapsă pe căluți, însă erau mult mai aproape de timpul de plecare.

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Inițial, Loredana și Ana au încercat să-și recapete energia pozitivă, au cântat, au aplaudat. Însă lucrurile au luat o întorsătură emoționantă.

„Problema este că acești căluți merg la propriu în reluare. Noi, în timp ce urcam, vedeam pe Mirela cu Oana cum coborau”, povestește Ana.

„Îmi vine să plâng!” spune Loredana.

Acela a fost momentul în care Loredana a realizat că poate fi ultimul joc la care participă în Asia Express:

„Mi-a intrat ceva în ochi”, spunea ea în timp ce se afla pe căluț. „Nu-mi place când plâng, sunt urâtă când plâng!”

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Loredana Chivu a relatat ulterior că: „Am izbucnit în plâns chiar și spre surprinderea mea, pentru că îmi veneau toate momentele frumoase în cap din Asia Express și a fost așa un fel de tristețe, în același timp recunoștință cu dezamăgire că rămânem în urmă în clipa asta atât de importantă pentru noi.”

loredana chivu în lacrimi
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Presiunea cursei pentru ultima șansă și-a spus cuvântul și în echipa lor, însă chiar dacă au fost eliminate, fetele au mărturisit că au trăit clipe unice pe Drumul Mătăsii.

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