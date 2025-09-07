Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. La primul joc de amuletă, echipele formate din Emil Rengle și Alejandro, respectiv Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, au avut de rezolvat un puzzle cu harta primei țări de pe Drumul Eroilor. Misiunea nu a fost doar o lecție de geografie în aer liber, ci și un test de rezistență și strategie, care a pus concurenții în situații tensionate, cerându-le concentrare maximă și spirit de echipă.

