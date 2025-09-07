Asia Express, 7 septembrie 2025. Start spectaculos pe mare! Raluca Bădulescu, la un pas să renunțe după primele minute ale cursei

Episodul 1 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 7 septembrie 2025. Sezonul începe cu un debut spectaculos, care îi pune pe concurenți în dificultate încă de la început. Echipele ajung într-un port, unde descoperă că prima misiune este să ajungă pe o nouă insulă cu bărcile pescarilor locali. Pentru că pentru că acestea nu pot ancora la mal, concurenții se văd obligați să își care bagajele pe o plută. Emoțiile ating cote maxime iar, Raluca Bădulescu, speriată de apă și de valurile deloc prietenoase, declară la doar câteva minute de la start că ar vrea să renunțe și să plece acasă.

