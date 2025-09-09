Asia Express, 9 septembrie 2025. Provocare la înălțime: Va trebui să faceți vulcanul să erupă!

Episodul 3 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 9 septembrie 2025. Pentru a determina ordinea de plecare în cursă, Irina Fodor le-a propus un joc la înălțime. O parte dintre concurenți au urcat într-o roată și au mers pe o sârmă. ”În momentul în care eu dau start, cel care rămâne aici la masă doar măsoară ingredientele și doar îl așteaptă pe cel care merge pe roată și aduce oțetul”, a explicat Irina Fodor.

Marti, 09.09.2025, 20:53