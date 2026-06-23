Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia - Uzbekistan

Cristiano Ronaldo este de neoprit! Dublă pentru portughezi după o finalizare precisă (min. 39)...

Marti, 23.06.2026, 21:00

Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan

Marti, 23.06.2026, 20:00

Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”

Marti, 23.06.2026, 08:51

Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria

Marti, 23.06.2026, 07:00

Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania -...

Marti, 23.06.2026, 06:00

Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia...

Marti, 23.06.2026, 04:00

Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal

Marti, 23.06.2026, 04:00

Ousmane Dembele ratează mai întâi, dar apoi înscrie cu un șut în diagonală (min. 66) |...

Marti, 23.06.2026, 03:00

Meciul e suspendat temporar de ploaia torențială de la Philadelphia | Franța - Irak

Marti, 23.06.2026, 01:00

Kylian Mbappe înscrie de la marginea careului și deschide scorul (min. 14) | Franța - Irak

Marti, 23.06.2026, 00:00

Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment |...

Luni, 22.06.2026, 21:40

Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria

Luni, 22.06.2026, 21:30