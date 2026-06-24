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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia - Qatar

Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia - Qatar

Miercuri, 24.06.2026, 23:35
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Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada

Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada

Miercuri, 24.06.2026, 23:45 Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada

Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada

Miercuri, 24.06.2026, 23:10 Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar

Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar

Miercuri, 24.06.2026, 22:55 Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar

Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar

Miercuri, 24.06.2026, 22:35 ”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:53 Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale

Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 18:11 Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room

Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:55 Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea

Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:40 Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical

Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical

Logo show Miercuri, 24.06.2026, 17:15
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