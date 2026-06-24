„Furnicuțele”, invitată Lora. Momentul în care artista a izbucnit în plâns la ultima probă din emisiune

Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar

Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada

Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada

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