O recunoști pe fetița dulce, cu ochi albaștri, din imagine? A debutat în cinematografie la doar 4 ani, iar astăzi e o mare actriță

Cum arată vila cu vedere către lac a Mariei Dragomiroiu din nordul Capitalei: „Am cumpărat-o pe bucăți, că nu aveam bani”

Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia

Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv. Fostul soț al Andreei Popescu a dezvăluit ce sume încasează din competiții

Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda - Suedia

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Cum arată vila cu vedere către lac a Mariei Dragomiroiu din nordul Capitalei: „Am cumpărat-o pe bucăți, că nu aveam bani”

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Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv. Fostul soț al Andreei Popescu a dezvăluit ce sume încasează din competiții