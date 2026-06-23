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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”
Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”
Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”
Marti, 23.06.2026, 08:51
Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria
Marti, 23.06.2026, 07:00
Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania -...
Marti, 23.06.2026, 06:00
Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia...
Marti, 23.06.2026, 04:00
Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal
Marti, 23.06.2026, 04:00
Ousmane Dembele ratează mai întâi, dar apoi înscrie cu un șut în diagonală (min. 66) |...
Marti, 23.06.2026, 03:00
Meciul e suspendat temporar de ploaia torențială de la Philadelphia | Franța - Irak
Marti, 23.06.2026, 01:00
Kylian Mbappe înscrie de la marginea careului și deschide scorul (min. 14) | Franța - Irak
Marti, 23.06.2026, 00:00
Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment |...
Luni, 22.06.2026, 21:40
Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 21:30
Lionel Messi deschide scorul după pasa perfectă a lui Facundo Medina (min. 38) | Argentina -...
Luni, 22.06.2026, 20:00
Argentina obține lovitură de la 11 metri, dar Messi irosește ocazia | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 20:00
Ziko marchează cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte (min. 59) | Noua...
Luni, 22.06.2026, 05:00
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Super Neatza. La ce pericole trebuie să fim atenți atunci când plecăm în concediu cu animalul nostru de companie
Marti, 23.06.2026, 10:32
Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Natalia Abrudan, candidata zilei
Marti, 23.06.2026, 10:06
Super Neatza. Cele mai frecvente greșeli „invizibile” pe care le facem în alimentație
Marti, 23.06.2026, 09:58
Super Neatza. Prognoza ANM. Cum va fi vremea la finalul lunii iunie
Marti, 23.06.2026, 09:51
Super Neatza. La mulți ani, Alexandra!
Marti, 23.06.2026, 09:27
Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Ziua aduce discuții ample și promisiuni exagerate!
Marti, 23.06.2026, 09:25
Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Argentina - Austria, Franța - Irak, Norvegia - Senegal și Iordania - Algeria
Marti, 23.06.2026, 09:23
Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi ridicate, furtuni şi căderi de grindină!
Marti, 23.06.2026, 09:15
Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria
Marti, 23.06.2026, 07:00
Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania - Algeria
Marti, 23.06.2026, 06:00
Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal
Marti, 23.06.2026, 04:00
Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia - Senegal
Marti, 23.06.2026, 04:00
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