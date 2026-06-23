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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”

Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”

Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”
Marti, 23.06.2026, 08:51
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Super Neatza. La ce pericole trebuie să fim atenți atunci când plecăm în concediu cu animalul nostru de companie

Super Neatza. La ce pericole trebuie să fim atenți atunci când plecăm în concediu cu animalul nostru de companie

Logo show Marti, 23.06.2026, 10:32 Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Natalia Abrudan, candidata zilei

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Natalia Abrudan, candidata zilei

Logo show Marti, 23.06.2026, 10:06 Super Neatza. Cele mai frecvente greșeli „invizibile” pe care le facem în alimentație

Super Neatza. Cele mai frecvente greșeli „invizibile” pe care le facem în alimentație

Logo show Marti, 23.06.2026, 09:58 Super Neatza. Prognoza ANM. Cum va fi vremea la finalul lunii iunie

Super Neatza. Prognoza ANM. Cum va fi vremea la finalul lunii iunie

Logo show Marti, 23.06.2026, 09:51 Super Neatza. La mulți ani, Alexandra!

Super Neatza. La mulți ani, Alexandra!

Logo show Marti, 23.06.2026, 09:27 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Ziua aduce discuții ample și promisiuni exagerate!

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Ziua aduce discuții ample și promisiuni exagerate!

Logo show Marti, 23.06.2026, 09:25 Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Argentina - Austria, Franța - Irak, Norvegia - Senegal și Iordania - Algeria

Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Argentina - Austria, Franța - Irak, Norvegia - Senegal și Iordania - Algeria

Logo show Marti, 23.06.2026, 09:23 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi ridicate, furtuni şi căderi de grindină!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi ridicate, furtuni şi căderi de grindină!

Logo show Marti, 23.06.2026, 09:15 Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria

Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria

Marti, 23.06.2026, 07:00 Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania - Algeria

Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania - Algeria

Marti, 23.06.2026, 06:00 Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal

Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal

Marti, 23.06.2026, 04:00 Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia - Senegal

Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia - Senegal

Marti, 23.06.2026, 04:00
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