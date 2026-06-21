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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită

Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită

Duminica, 21.06.2026, 20:05
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Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

Duminica, 21.06.2026, 20:30 Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Duminica, 21.06.2026, 19:10 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:17 Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei

Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:13 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:10 Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Laurențiu Zaharia

Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Laurențiu Zaharia

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:06 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de schimbări pe plan financiar

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de schimbări pe plan financiar

Logo show Duminica, 21.06.2026, 09:28 Junya Ito înscrie din interiorul careului, după un contraatac rapid (min. 69) | Tunisia - Japonia

Junya Ito înscrie din interiorul careului, după un contraatac rapid (min. 69) | Tunisia - Japonia

Duminica, 21.06.2026, 08:45 Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia - Japonia

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia - Japonia

Duminica, 21.06.2026, 07:00 Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia

Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia

Duminica, 21.06.2026, 07:00 Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao

Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao

Duminica, 21.06.2026, 04:05 Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao

Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao

Duminica, 21.06.2026, 04:00
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