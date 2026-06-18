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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Campaz înscrie cu o lovitură de cap (min. 90+9)| Uzbekistan - Columbia
Campaz înscrie cu o lovitură de cap (min. 90+9)| Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 07:00
Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 05:00
Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante |...
Joi, 18.06.2026, 04:00
Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia -...
Joi, 18.06.2026, 01:00
Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația
Miercuri, 17.06.2026, 23:30
Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei
Miercuri, 17.06.2026, 20:10
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:51
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:00
Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 07:00
Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 06:00
Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! |...
Miercuri, 17.06.2026, 05:00
Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 04:40
Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 03:00
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Joi, 18.06.2026, 10:43
Super Neatza. Mitul multitaskingului! Cum să înveți eficient în era digitală fără să pierzi timpul
Joi, 18.06.2026, 09:37
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Joi, 18.06.2026, 08:54
Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii au mai multă încredere în propriile forțe!
Joi, 18.06.2026, 08:53
Super Neatza. World Cup News 2026. Englezii câștigă împotriva Croației unul dintre cele mai spectaculoase meciuri
Joi, 18.06.2026, 08:45
Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Se încălzește vremea în toată țara!
Joi, 18.06.2026, 08:40
Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 05:00
Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante | Ghana - Panama
Joi, 18.06.2026, 04:00
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