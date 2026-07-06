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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Cristiano Ronaldo a șutat puternic, dar Simon a prins (min. 12)| Portugalia - Spania
Cristiano Ronaldo a șutat puternic, dar Simon a prins (min. 12)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:25
Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 23:00
Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:30
Dublă paradă Diogo Costa (min. 16) | Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:20
Jarell Quansah este eliminat după un fault dur (min. 53) | Mexic - Anglia
Luni, 06.07.2026, 05:25
Jude Bellingham marchează cu capul după o centrare a lui Bukayo Saka (min. 36) | Mexic - Anglia
Luni, 06.07.2026, 04:45
Neymar, în lacrimi la finalul partidei! | Brazilia - Norvegia
Luni, 06.07.2026, 01:50
Erling Haaland înscrie cu capul și își aduce echipa în avantaj (min. 80) | Brazilia - Norvegia
Luni, 06.07.2026, 01:00
Penalty ratat! Bruno Guimaraes nu reușește să înscrie de la 11 metri (min. 14) | Brazilia -...
Duminica, 05.07.2026, 23:10
Spiritele s-au încins între fotbaliștii celor două echipe (min. 35) | Paraguay - Franța
Duminica, 05.07.2026, 01:25
Azzedine Ounahi deschide scorul cu un șut superb din afara careului (min. 50) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 21:00
Jucătorii celor două echipe au avut un schimb dur de replici pe teren (min. 39) | Canada - Maroc
Sambata, 04.07.2026, 20:00
Gol anulat! Reușita lui Luis Diaz este invalidată pentru ofsaid (min. 56) | Columbia - Ghana
Sambata, 04.07.2026, 05:55
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Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 23:00
Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:30
Dublă paradă Diogo Costa (min. 16) | Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:20
„Am fost la terapie de cuplu!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Luni, 06.07.2026, 19:01
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Maria Buză! Ce a întrebat-o Denise Rifai
Luni, 06.07.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni despre prieteniile adevărate și relația specială cu Silviu Biriș
Luni, 06.07.2026, 18:28
Furnicuțele 2026. Maria Buză contra cronometru! Cât de repede ghicește piese populare
Luni, 06.07.2026, 18:16
Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri de la Te cunosc de undeva!: „Nu credeam că pot să cânt rock!”
Luni, 06.07.2026, 18:08
Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni cutremurătoare despre nașterea fiului ei: „A fost o cumpănă mare!”
Luni, 06.07.2026, 17:49
Furnicuțele 2026. Maria Buză, dezvăluiri cu umor despre nunta de argint: „Ne iubim la fel de mult!”
Luni, 06.07.2026, 17:30
Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni emoționante despre soțul ei, George
Luni, 06.07.2026, 17:10
Furnicuțele 2026. Maria Buză, confesiuni din culise. Cum își stăpânește emoțiile înainte de a urca pe scenă
Luni, 06.07.2026, 17:00
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00:10
Portugalia - Spania 0-1. Cristiano Ronaldo ratează șansa trofeului suprem! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPlay!
23:00
06 iul
Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania
22:30
06 iul
Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania
22:25
06 iul
Cristiano Ronaldo a șutat puternic, dar Simon a prins (min. 12)| Portugalia - Spania
22:20
06 iul
Dublă paradă Diogo Costa (min. 16) | Portugalia - Spania
20:15
06 iul
„Furnicuțele”, invitată Maria Buză. Moment de cumpănă pentru artistă, cine a salvat-o de la moarte
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