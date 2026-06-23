Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan

Furnicuțele 2026. Au reușit Răzvan Popescu și Cuza să treacă de noul Test al Mușuroiului?

Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu, față în față cu cele mai dificile întrebări ale lui Denise Rifai

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