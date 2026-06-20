Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti

Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc

SUA - Australia 2-0. Americanii merg în 16-imi! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Brazilia - Haiti 3-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc

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