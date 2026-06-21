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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:15
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Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:50 Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:50 Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:20 Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:15 Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

Duminica, 21.06.2026, 20:30 Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită

Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită

Duminica, 21.06.2026, 20:05 Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Duminica, 21.06.2026, 19:10 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:17 Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei

Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:13 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:10 Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Laurențiu Zaharia

Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Laurențiu Zaharia

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:06 Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de schimbări pe plan financiar

Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de schimbări pe plan financiar

Logo show Duminica, 21.06.2026, 09:28
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