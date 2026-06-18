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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Foarfecă superbă a lui Dan Ndoye, intervenție de senzație a portarului | Elveția - Bosnia
Foarfecă superbă a lui Dan Ndoye, intervenție de senzație a portarului | Elveția - Bosnia
Joi, 18.06.2026, 23:00
Johan Manzambi înscrie spectaculos și îl învinge pe Nikola Vasilj (min. 74) | Elveția - Bosnia
Joi, 18.06.2026, 23:00
Moment incredibil! Mingea s-a spart! | Cehia - Africa de Sud
Joi, 18.06.2026, 21:05
Pavel Sulc, derutat de semnalizarea arbitrului! A crezut că iese de pe teren
Joi, 18.06.2026, 20:40
Michal Sadilek deschide scorul (min. 6) | Cehia - Africa de Sud
Joi, 18.06.2026, 19:15
Campaz înscrie cu o lovitură de cap (min. 90+9)| Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 07:00
Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 05:00
Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante |...
Joi, 18.06.2026, 04:00
Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia -...
Joi, 18.06.2026, 01:00
Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația
Miercuri, 17.06.2026, 23:30
Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei
Miercuri, 17.06.2026, 20:10
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:51
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:00
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Johan Manzambi înscrie spectaculos și îl învinge pe Nikola Vasilj (min. 74) | Elveția - Bosnia
Joi, 18.06.2026, 23:00
Moment incredibil! Mingea s-a spart! | Cehia - Africa de Sud
Joi, 18.06.2026, 21:05
Pavel Sulc, derutat de semnalizarea arbitrului! A crezut că iese de pe teren
Joi, 18.06.2026, 20:40
Michal Sadilek deschide scorul (min. 6) | Cehia - Africa de Sud
Joi, 18.06.2026, 19:15
”Am urlat pe câmp ca nebunul!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Joi, 18.06.2026, 18:31
Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, confesiuni despre familie și regrete: „Am dezamăgit-o pe fiica mea”
Joi, 18.06.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, despre relația cu Roxana: „Ne știm de 8-9 ani”
Joi, 18.06.2026, 18:20
Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, test de forță. Câte puncte a obținut
Joi, 18.06.2026, 18:10
Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!
Joi, 18.06.2026, 18:05
Furnicuțele 2026. Provocare cu ouă pentru chef Samuel și chef Nicolai Tand. Cine a câștigat
Joi, 18.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, mărturisiri despre primul lui job în România: „După 4 luni m-a dat afară!”
Joi, 18.06.2026, 17:32
Mireasa sezonul 13. Daniel și Claudia, încotro? Ce s-ar fi întâmplat între ei în afara emisiunii
Joi, 18.06.2026, 15:56
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18 iun
Johan Manzambi înscrie spectaculos și îl învinge pe Nikola Vasilj (min. 74) | Elveția - Bosnia
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Foarfecă superbă a lui Dan Ndoye, intervenție de senzație a portarului | Elveția - Bosnia
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