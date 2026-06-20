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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia

Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia

Sambata, 20.06.2026, 21:25
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Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia

Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia

Sambata, 20.06.2026, 20:15 Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay

Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay

Sambata, 20.06.2026, 06:00 Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia - Paraguay

Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia - Paraguay

Sambata, 20.06.2026, 06:00 Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti

Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti

Sambata, 20.06.2026, 04:00 Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc

Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc

Sambata, 20.06.2026, 03:00 Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc

Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc

Sambata, 20.06.2026, 01:00 Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia

Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia

Vineri, 19.06.2026, 23:00 Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia

Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia

Vineri, 19.06.2026, 22:00 ”E prima bunică din viața mea!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”E prima bunică din viața mea!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Vineri, 19.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Moment de sinceritate totală! Constantin Enceanu răspunde la cele mai incomode întrebări

Furnicuțele 2026. Moment de sinceritate totală! Constantin Enceanu răspunde la cele mai incomode întrebări

Logo show Vineri, 19.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Doi artiști, o singură misiune! Constantin Enceanu și Steliana Sima se întrec într-o probă spectaculoasă

Furnicuțele 2026. Doi artiști, o singură misiune! Constantin Enceanu și Steliana Sima se întrec într-o probă spectaculoasă

Logo show Vineri, 19.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Constantin Enceanu, cuvinte de apreciere pentru Steliana Sima: „Mă pot baza pe ea oricând”

Furnicuțele 2026. Constantin Enceanu, cuvinte de apreciere pentru Steliana Sima: „Mă pot baza pe ea oricând”

Logo show Vineri, 19.06.2026, 19:00
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