Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia

Cristian Chivu rămâne la Inter Milano. Ce salariu va avea după semnarea noului contract

„Furnicuțele”, invitat Constantin Enceanu. Ce mesaj are interpretul de muzică populară pentru colegii de breaslă care îl bârfesc

Horoscop weekend 20 - 21 iunie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

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