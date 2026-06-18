Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Neatza cu Razvan si Dani
Mireasa
Chefi la Cutite
Destine cu parfum de lavanda
Survivor
Hello Chef
MediCOOL
Furnicutele
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia
Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 05:00
Campaz înscrie cu o lovitură de cap | Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 07:00
Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante |...
Joi, 18.06.2026, 04:00
Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia -...
Joi, 18.06.2026, 01:00
Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația
Miercuri, 17.06.2026, 23:30
Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei
Miercuri, 17.06.2026, 20:10
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:51
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:00
Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 07:00
Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 06:00
Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! |...
Miercuri, 17.06.2026, 05:00
Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 04:40
Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 03:00
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Campaz înscrie cu o lovitură de cap | Uzbekistan - Columbia
Joi, 18.06.2026, 07:00
Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante | Ghana - Panama
Joi, 18.06.2026, 04:00
Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia - Croația
Joi, 18.06.2026, 01:00
Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația
Miercuri, 17.06.2026, 23:30
Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei
Miercuri, 17.06.2026, 20:10
Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe
Miercuri, 17.06.2026, 18:39
Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”
Miercuri, 17.06.2026, 18:33
Furnicuțele 2026. Bordea și bunica Aspazia, dialog de colecție! Cum i-a ajutat umorul în cele mai grele momente
Miercuri, 17.06.2026, 18:17
Furnicuțele 2026. Întrebarea lui Denise Rifai care l-a blocat pe Cătălin Bordea! Reacția lui: „SĂ CE?!”
Miercuri, 17.06.2026, 18:05
Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde
Miercuri, 17.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”
Miercuri, 17.06.2026, 17:58
Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură
Miercuri, 17.06.2026, 17:37
Ultimele știri
Trending
07:00
Campaz înscrie cu o lovitură de cap | Uzbekistan - Columbia
05:00
Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia
04:00
Africanii dau lovitura în min. 90+5! Yirenkyi a reluat în poartă centrarea lui Thomas-Asante | Ghana - Panama
03:34
Anglia - Croația 4-2. Show total! Harry Kane a reușit o ”dublă”. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
01:00
Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia - Croația
23:30
17 iun
Harry Kane deschide scorul dintr-un penalty repetat (min. 12) | Anglia - Croația
Vezi ultimele stiri
1
Cum a apărut fiica Mirelei Vaida la banchetul de la finalul clasei a IV-a. Ce ținută a purtat micuța și ce detaliu a atras atenția
2
Ece Irtem a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta din serialele turcești a murit la doar 35 de ani
3
Andreea Marin și Violeta Bănică, apariție spectaculoasă pe covorul roșu. Ținutele lor au atras toate privirile - FOTO
4
După mai bine de 11 ani de relație, Oana Zara a fost cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi. Ce poveste ascunde inelul său
5
Mesajul surprinzător al Simonei Halep după ce s-a retras oficial din tenis. Ce vrea de acum sportiva
6
Horoscop zilnic 18 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x