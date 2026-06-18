Gol magnific înscris de Munoz (min. 41)| Uzbekistan - Columbia

Baturina restabilește egalitatea cu un șut senzațional din afara careului (min. 36)| Anglia - Croația

Anglia - Croația 4-2. Show total! Harry Kane a reușit o ”dublă”. Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!

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