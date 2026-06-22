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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde
Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde
Luni, 22.06.2026, 02:00
Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay -...
Luni, 22.06.2026, 01:00
Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay...
Luni, 22.06.2026, 01:00
Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 23:50
De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 23:15
Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:50
Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:20
Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:15
Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia...
Duminica, 21.06.2026, 20:30
Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49)...
Duminica, 21.06.2026, 20:05
Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia
Duminica, 21.06.2026, 19:10
Junya Ito înscrie din interiorul careului, după un contraatac rapid (min. 69) | Tunisia - Japonia
Duminica, 21.06.2026, 08:45
Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia...
Duminica, 21.06.2026, 07:00
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Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde
Luni, 22.06.2026, 01:00
Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay - Capul Verde
Luni, 22.06.2026, 01:00
Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 23:50
De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 23:15
Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:50
Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:20
Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:15
Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită
Duminica, 21.06.2026, 20:30
Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită
Duminica, 21.06.2026, 20:05
Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia
Duminica, 21.06.2026, 19:10
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară
Duminica, 21.06.2026, 13:17
Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei
Duminica, 21.06.2026, 13:13
Ultimele știri
Trending
02:00
Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde
01:00
Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde
01:00
Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay - Capul Verde
23:50
21 iun
Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran
23:15
21 iun
De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran
23:00
21 iun
Horoscop zilnic 22 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
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