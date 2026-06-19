Henry Martin Quinones cu o lovitură de cap, însă Kim Seung-gyu reține fără probleme (min. 20) | Mexic - Coreea de Sud

Guillermo Romo profită de eroarea lui Kim Seung-Gyu și înscrie din careu (min. 50) | Mexic - Coreea de Sud

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