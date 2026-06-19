Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Henry Martin Quinones cu o lovitură de cap, însă Kim Seung-gyu reține fără probleme (min. 20) | Mexic - Coreea de Sud

Henry Martin Quinones cu o lovitură de cap, însă Kim Seung-gyu reține fără probleme (min. 20) | Mexic - Coreea de Sud

Vineri, 19.06.2026, 04:00
x
Accidentare teribilă pentru Ismael Kone! Abdelkarim Madibo primește cartonaș roșu (min. 53) | Canada - Qatar

Accidentare teribilă pentru Ismael Kone! Abdelkarim Madibo primește cartonaș roșu (min. 53) | Canada - Qatar

Vineri, 19.06.2026, 02:00 Cyle Larin profită de eroarea lui Mahmoud Abunada și deschide scorul (min. 17) | Canada - Qatar

Cyle Larin profită de eroarea lui Mahmoud Abunada și deschide scorul (min. 17) | Canada - Qatar

Vineri, 19.06.2026, 01:00 Johan Manzambi înscrie spectaculos și îl învinge pe Nikola Vasilj (min. 74) | Elveția - Bosnia

Johan Manzambi înscrie spectaculos și îl învinge pe Nikola Vasilj (min. 74) | Elveția - Bosnia

Joi, 18.06.2026, 23:00 Foarfecă superbă a lui Dan Ndoye, intervenție de senzație a portarului | Elveția - Bosnia

Foarfecă superbă a lui Dan Ndoye, intervenție de senzație a portarului | Elveția - Bosnia

Joi, 18.06.2026, 23:00 Moment incredibil! Mingea s-a spart! | Cehia - Africa de Sud

Moment incredibil! Mingea s-a spart! | Cehia - Africa de Sud

Joi, 18.06.2026, 21:05 Pavel Sulc, derutat de semnalizarea arbitrului! A crezut că iese de pe teren

Pavel Sulc, derutat de semnalizarea arbitrului! A crezut că iese de pe teren

Joi, 18.06.2026, 20:40 Michal Sadilek deschide scorul (min. 6) | Cehia - Africa de Sud

Michal Sadilek deschide scorul (min. 6) | Cehia - Africa de Sud

Joi, 18.06.2026, 19:15 ”Am urlat pe câmp ca nebunul!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Am urlat pe câmp ca nebunul!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:31 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, confesiuni despre familie și regrete: „Am dezamăgit-o pe fiica mea”

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, confesiuni despre familie și regrete: „Am dezamăgit-o pe fiica mea”

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, despre relația cu Roxana: „Ne știm de 8-9 ani”

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, despre relația cu Roxana: „Ne știm de 8-9 ani”

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:20 Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, test de forță. Câte puncte a obținut

Furnicuțele 2026. Chef Samuel Le Torriellec, test de forță. Câte puncte a obținut

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!

Furnicuțele 2026. Chef Samuel și chef Nicolai Tand, o prietenie de o viață. Fiica lui chef Samuel, în lacrimi!

Logo show Joi, 18.06.2026, 18:05
x