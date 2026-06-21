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Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia - Japonia

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Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia

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Programul zilei a 11-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

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Cele mai murdare plaje din Europa. Cum se situează România în clasament

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Ce ar mânca extratereștrii dacă ar ajunge pe Pământ, potrivit experților. Alimentele neobișnuite pentru care ar opta

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