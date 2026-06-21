Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia...

Duminica, 21.06.2026, 07:00

Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao

Duminica, 21.06.2026, 04:05

Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao

Duminica, 21.06.2026, 04:00

Portarul Galindez intervine la trei șuturi consecutive ale jucătorilor din Curacao (min. 60) |...

Duminica, 21.06.2026, 04:00

Undav finalizează perfect din careul de 16 metri, după pasa lui Nmecha (min. 90+4) | Germania -...

Duminica, 21.06.2026, 01:00

Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania -...

Sambata, 20.06.2026, 23:40

Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș

Sambata, 20.06.2026, 23:25

Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda -...

Sambata, 20.06.2026, 21:50

Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda -...

Sambata, 20.06.2026, 21:25

Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia

Sambata, 20.06.2026, 20:15

Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay

Sambata, 20.06.2026, 06:00

Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia -...

Sambata, 20.06.2026, 06:00