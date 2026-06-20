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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș

Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș

Sambata, 20.06.2026, 23:40
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Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș

Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș

Sambata, 20.06.2026, 23:25 Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda - Suedia

Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda - Suedia

Sambata, 20.06.2026, 21:50 Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia

Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia

Sambata, 20.06.2026, 21:25 Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia

Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia

Sambata, 20.06.2026, 20:15 Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay

Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay

Sambata, 20.06.2026, 06:00 Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia - Paraguay

Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia - Paraguay

Sambata, 20.06.2026, 06:00 Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti

Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti

Sambata, 20.06.2026, 04:00 Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc

Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc

Sambata, 20.06.2026, 03:00 Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc

Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc

Sambata, 20.06.2026, 01:00 Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia

Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia

Vineri, 19.06.2026, 23:00 Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia

Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia

Vineri, 19.06.2026, 22:00 ”E prima bunică din viața mea!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”E prima bunică din viața mea!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

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