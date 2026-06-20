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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș
Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:40
Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:25
Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda -...
Sambata, 20.06.2026, 21:50
Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda -...
Sambata, 20.06.2026, 21:25
Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 20:15
Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia -...
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
Sambata, 20.06.2026, 04:00
Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 03:00
Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 01:00
Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA...
Vineri, 19.06.2026, 23:00
Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA -...
Vineri, 19.06.2026, 22:00
Guillermo Romo profită de eroarea lui Kim Seung-Gyu și înscrie din careu (min. 50) | Mexic -...
Vineri, 19.06.2026, 05:00
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Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:25
Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 21:50
Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 21:25
Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 20:15
Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia - Paraguay
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
Sambata, 20.06.2026, 04:00
Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 03:00
Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 01:00
Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia
Vineri, 19.06.2026, 23:00
Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia
Vineri, 19.06.2026, 22:00
”E prima bunică din viața mea!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 19.06.2026, 19:00
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23:40
20 iun
Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș
23:25
20 iun
Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
21:50
20 iun
Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda - Suedia
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Câți bani câștigă Rareș Cojoc din dansul sportiv. Fostul soț al Andreei Popescu a dezvăluit ce sume încasează din competiții
21:25
20 iun
Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia
20:15
20 iun
Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia
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