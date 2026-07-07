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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!

Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!

Marti, 07.07.2026, 20:58
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GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt

GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 21:00 Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt

Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 20:00 Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt

Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 20:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Vlad Gherman! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Vlad Gherman! Ce l-a întrebat Denise Rifai

Logo show Marti, 07.07.2026, 19:23 Furnicuțele 2026. Joc întrebare-răspuns cu Oana și Vlad Gherman! Cine a picat testul mușuroiului

Furnicuțele 2026. Joc întrebare-răspuns cu Oana și Vlad Gherman! Cine a picat testul mușuroiului

Logo show Marti, 07.07.2026, 19:13 Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt

Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 19:00 Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt

Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt

Marti, 07.07.2026, 19:00 „Mi-am trăit copilăria muncind!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Mi-am trăit copilăria muncind!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Oana și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Ce probleme au avut

Furnicuțele 2026. Oana și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Ce probleme au avut

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:06 Furnicuțele 2026. Declarații savuroase despre Vlad Gherman! Finul lui l-a dat de gol: „Născut sub semnul proteinei”

Furnicuțele 2026. Declarații savuroase despre Vlad Gherman! Finul lui l-a dat de gol: „Născut sub semnul proteinei”

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:03 Furnicuțele 2026. Vlad Gherman și Oana, de la despărțiri dureroase la căsătorie! Cum s-au vindecat împreună

Furnicuțele 2026. Vlad Gherman și Oana, de la despărțiri dureroase la căsătorie! Cum s-au vindecat împreună

Logo show Marti, 07.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Tatăl lui Vlad Gherman a crezut că actoria nu e o meserie, în timp ce mama l-a înscris la castinguri: „Trebuia să dau la Medicină”

Furnicuțele 2026. Tatăl lui Vlad Gherman a crezut că actoria nu e o meserie, în timp ce mama l-a înscris la castinguri: „Trebuia să dau la Medicină”

Logo show Marti, 07.07.2026, 17:54
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