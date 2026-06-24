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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Mario Pasalic nu fructifică dubla ocazie. Portarul respinge primul șut, iar al doilea trece peste (min. 54) | Panama - Croația

Mario Pasalic nu fructifică dubla ocazie. Portarul respinge primul șut, iar al doilea trece peste (min. 54) | Panama - Croația

Miercuri, 24.06.2026, 04:00
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Daniel Munoz ratează flagrant din poziție excelentă, iar mingea nimerește plasa laterală (min. 4) | Columbia - RD Congo

Daniel Munoz ratează flagrant din poziție excelentă, iar mingea nimerește plasa laterală (min. 4) | Columbia - RD Congo

Miercuri, 24.06.2026, 05:00 Ante Budimir transformă în gol o centrare în careu (min. 54) | Panama - Croația

Ante Budimir transformă în gol o centrare în careu (min. 54) | Panama - Croația

Miercuri, 24.06.2026, 03:00 Bukayo Saka șutează, dar Benjamin Asare are o paradă superbă (min. 86) | Anglia - Ghana

Bukayo Saka șutează, dar Benjamin Asare are o paradă superbă (min. 86) | Anglia - Ghana

Miercuri, 24.06.2026, 03:00 Tensiune la pauză! Jude Bellingham, nervos după fluierul de final al reprizei întâi | Anglia - Ghana

Tensiune la pauză! Jude Bellingham, nervos după fluierul de final al reprizei întâi | Anglia - Ghana

Miercuri, 24.06.2026, 02:00 Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia - Uzbekistan

Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia - Uzbekistan

Marti, 23.06.2026, 21:00 Cristiano Ronaldo este de neoprit! Dublă pentru portughezi după o finalizare precisă (min. 39) | Portugalia - Uzbekistan

Cristiano Ronaldo este de neoprit! Dublă pentru portughezi după o finalizare precisă (min. 39) | Portugalia - Uzbekistan

Marti, 23.06.2026, 21:00 Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan

Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan

Marti, 23.06.2026, 20:00 ”Cum e Lora pe masă?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Cum e Lora pe masă?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 23.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu, față în față cu cele mai dificile întrebări ale lui Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu, față în față cu cele mai dificile întrebări ale lui Denise Rifai

Logo show Marti, 23.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu și Ciucă, provocați la Testul Mușuroiului

Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu și Ciucă, provocați la Testul Mușuroiului

Logo show Marti, 23.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Au reușit Răzvan Popescu și Cuza să treacă de noul Test al Mușuroiului?

Furnicuțele 2026. Au reușit Răzvan Popescu și Cuza să treacă de noul Test al Mușuroiului?

Logo show Marti, 23.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu și Cuza, puși la încercare într-un test de dicție plin de surprize!

Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu și Cuza, puși la încercare într-un test de dicție plin de surprize!

Logo show Marti, 23.06.2026, 19:00
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