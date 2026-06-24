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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Mario Pasalic nu fructifică dubla ocazie. Portarul respinge primul șut, iar al doilea trece peste (min. 54) | Panama - Croația
Mario Pasalic nu fructifică dubla ocazie. Portarul respinge primul șut, iar al doilea trece peste (min. 54) | Panama - Croația
Miercuri, 24.06.2026, 04:00
Daniel Munoz ratează flagrant din poziție excelentă, iar mingea nimerește plasa laterală...
Miercuri, 24.06.2026, 05:00
Bukayo Saka șutează, dar Benjamin Asare are o paradă superbă (min. 86) | Anglia - Ghana
Miercuri, 24.06.2026, 03:00
Ante Budimir transformă în gol o centrare în careu (min. 54) | Panama - Croația
Miercuri, 24.06.2026, 03:00
Tensiune la pauză! Jude Bellingham, nervos după fluierul de final al reprizei întâi | Anglia...
Miercuri, 24.06.2026, 02:00
Cristiano Ronaldo este de neoprit! Dublă pentru portughezi după o finalizare precisă (min. 39)...
Marti, 23.06.2026, 21:00
Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia...
Marti, 23.06.2026, 21:00
Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan
Marti, 23.06.2026, 20:00
Au vâslit pe terenul de fotbal! Momentul în care norvegienii au efectuat celebrul „Viking Row”
Marti, 23.06.2026, 08:51
Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria
Marti, 23.06.2026, 07:00
Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania -...
Marti, 23.06.2026, 06:00
Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal
Marti, 23.06.2026, 04:00
Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia...
Marti, 23.06.2026, 04:00
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Daniel Munoz ratează flagrant din poziție excelentă, iar mingea nimerește plasa laterală (min. 4) | Columbia - RD Congo
Miercuri, 24.06.2026, 05:00
Ante Budimir transformă în gol o centrare în careu (min. 54) | Panama - Croația
Miercuri, 24.06.2026, 03:00
Bukayo Saka șutează, dar Benjamin Asare are o paradă superbă (min. 86) | Anglia - Ghana
Miercuri, 24.06.2026, 03:00
Tensiune la pauză! Jude Bellingham, nervos după fluierul de final al reprizei întâi | Anglia - Ghana
Miercuri, 24.06.2026, 02:00
Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia - Uzbekistan
Marti, 23.06.2026, 21:00
Cristiano Ronaldo este de neoprit! Dublă pentru portughezi după o finalizare precisă (min. 39) | Portugalia - Uzbekistan
Marti, 23.06.2026, 21:00
Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan
Marti, 23.06.2026, 20:00
”Cum e Lora pe masă?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Marti, 23.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu, față în față cu cele mai dificile întrebări ale lui Denise Rifai
Marti, 23.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu și Ciucă, provocați la Testul Mușuroiului
Marti, 23.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Au reușit Răzvan Popescu și Cuza să treacă de noul Test al Mușuroiului?
Marti, 23.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Răzvan Popescu și Cuza, puși la încercare într-un test de dicție plin de surprize!
Marti, 23.06.2026, 19:00
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05:00
Daniel Munoz ratează flagrant din poziție excelentă, iar mingea nimerește plasa laterală (min. 4) | Columbia - RD Congo
04:00
Mario Pasalic nu fructifică dubla ocazie. Portarul respinge primul șut, iar al doilea trece peste (min. 54) | Panama - Croația
03:00
Ante Budimir transformă în gol o centrare în careu (min. 54) | Panama - Croația
03:00
Bukayo Saka șutează, dar Benjamin Asare are o paradă superbă (min. 86) | Anglia - Ghana
02:00
Tensiune la pauză! Jude Bellingham, nervos după fluierul de final al reprizei întâi | Anglia - Ghana
21:00
23 iun
Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia - Uzbekistan
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