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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde

Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 01:00
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Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde

Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 02:00 Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay - Capul Verde

Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 01:00 Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:50 De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:15 Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:50 Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:20 Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:15 Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

Duminica, 21.06.2026, 20:30 Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită

Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită

Duminica, 21.06.2026, 20:05 Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Duminica, 21.06.2026, 19:10 Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:17 Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei

Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei

Logo show Duminica, 21.06.2026, 13:13
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