Ousmane Dembele ratează mai întâi, dar apoi înscrie cu un șut în diagonală (min. 66) | Franța - Irak

Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal

Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania - Algeria

Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria

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