Antena Căutare
Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria

Mohamed El Amine Benbouali se înalță la corner și egalează (min. 69) | Iordania - Algeria

Marti, 23.06.2026, 07:00
x
Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania - Algeria

Nizar Al-Rashdan deschide scorul cu o execuție de la marginea careului (min. 36) | Iordania - Algeria

Marti, 23.06.2026, 06:00 Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal

Erling Haaland reușește dubla cu un gol spectaculos (min. 58) | Norvegia - Senegal

Marti, 23.06.2026, 04:00 Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia - Senegal

Erling Haaland ratează incredibil! Mingea lovește bara cu poarta goală (min. 45+3) | Norvegia - Senegal

Marti, 23.06.2026, 04:00 Ousmane Dembele ratează mai întâi, dar apoi înscrie cu un șut în diagonală (min. 66) | Franța - Irak

Ousmane Dembele ratează mai întâi, dar apoi înscrie cu un șut în diagonală (min. 66) | Franța - Irak

Marti, 23.06.2026, 03:00 Meciul e suspendat temporar de ploaia torențială de la Philadelphia | Franța - Irak

Meciul e suspendat temporar de ploaia torențială de la Philadelphia | Franța - Irak

Marti, 23.06.2026, 01:00 Kylian Mbappe înscrie de la marginea careului și deschide scorul (min. 14) | Franța - Irak

Kylian Mbappe înscrie de la marginea careului și deschide scorul (min. 14) | Franța - Irak

Marti, 23.06.2026, 00:00 Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment | Argentina - Austria

Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment | Argentina - Austria

Luni, 22.06.2026, 21:40 Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria

Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria

Luni, 22.06.2026, 21:30 Lionel Messi deschide scorul după pasa perfectă a lui Facundo Medina (min. 38) | Argentina - Austria

Lionel Messi deschide scorul după pasa perfectă a lui Facundo Medina (min. 38) | Argentina - Austria

Luni, 22.06.2026, 20:00 Argentina obține lovitură de la 11 metri, dar Messi irosește ocazia | Argentina - Austria

Argentina obține lovitură de la 11 metri, dar Messi irosește ocazia | Argentina - Austria

Luni, 22.06.2026, 20:00 ”Vă e cald cu dinții în gură?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Vă e cald cu dinții în gură?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Luni, 22.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Denise Rifai o pune la încercare pe Anca Țurcașiu cu întrebări directe și provocatoare

Furnicuțele 2026. Denise Rifai o pune la încercare pe Anca Țurcașiu cu întrebări directe și provocatoare

Logo show Luni, 22.06.2026, 19:00
x