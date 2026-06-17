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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei
Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei
Miercuri, 17.06.2026, 20:10
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:51
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:00
Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 07:00
Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 06:00
Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! |...
Miercuri, 17.06.2026, 05:00
Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 04:40
Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 03:00
Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 02:00
Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 01:00
Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal
Miercuri, 17.06.2026, 00:15
Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:50
Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:40
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Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe
Miercuri, 17.06.2026, 18:39
Furnicuțele 2026. Fratele lui Bordea dă din casă. Cum este Cătălin: „Răspunde greu la telefon!”
Miercuri, 17.06.2026, 18:33
Furnicuțele 2026. Bordea și bunica Aspazia, dialog de colecție! Cum i-a ajutat umorul în cele mai grele momente
Miercuri, 17.06.2026, 18:17
Furnicuțele 2026. Întrebarea lui Denise Rifai care l-a blocat pe Cătălin Bordea! Reacția lui: „SĂ CE?!”
Miercuri, 17.06.2026, 18:05
Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea desenează contra cronometru în platou! Actorul are la dispoziție doar 5 secunde
Miercuri, 17.06.2026, 18:00
Furnicuțele 2026. Mihnea Vasiliu, surpriză în platou pentru prietenul său, Cătălin Bordea! „E un om foarte sensibil”
Miercuri, 17.06.2026, 17:58
Furnicuțele 2026. Destin schimbat! Cum a ajuns Cătălin Bordea la Teatru în loc de Pictură
Miercuri, 17.06.2026, 17:37
Furnicuțele 2026. Testul mușuroiului! Cătălin Bordea și Ciucă, duel de foc cu întrebări sportive
Miercuri, 17.06.2026, 17:14
Furnicuțele 2026. Cătălin Bordea, despre experiențele extreme de la Spartan Race
Miercuri, 17.06.2026, 17:00
Mireasa sezonul 13. Task de cunoaștere pentru concurenți! Cum s-au descurcat
Miercuri, 17.06.2026, 15:55
Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel
Miercuri, 17.06.2026, 15:41
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Miercuri, 17.06.2026, 15:20
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Programul zilei a 8-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY
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„Furnicuțele”, invitat Cătălin Bordea. I-a iertat pe Livia și pe Spike. Ce spune la trei ani de la divorț
18:45
„Furnicuțele”, invitat Cătălin Bordea: Ce își reproșează în căsnicia cu Livia. A fost complet sincer în privința greșelilor sale
18:39
Furnicuțele 2026. Teodora Nedelcu și Bordea, discuție fără filtre despre prietenia dintre sexe
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