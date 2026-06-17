Moment emoționant în tribune! Părinții lui Diogo Jota, surprinși la meciul Portugaliei

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Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

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