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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment | Argentina - Austria
Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 21:40
Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 21:30
Argentina obține lovitură de la 11 metri, dar Messi irosește ocazia | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 20:00
Lionel Messi deschide scorul după pasa perfectă a lui Facundo Medina (min. 38) | Argentina -...
Luni, 22.06.2026, 20:00
Ziko marchează cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte (min. 59) | Noua...
Luni, 22.06.2026, 05:00
Gol pentru Mohamed Salah, venit pe contraatac (min.68) | Noua Zeelandă - Egipt
Luni, 22.06.2026, 05:00
Finn Surman marchează cu o lovitură de cap din marginea careului mic (min. 15) | Noua Zeelandă...
Luni, 22.06.2026, 04:00
Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde
Luni, 22.06.2026, 02:00
Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay -...
Luni, 22.06.2026, 01:00
Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay...
Luni, 22.06.2026, 01:00
Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 23:50
De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 23:15
Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:50
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Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 21:30
Lionel Messi deschide scorul după pasa perfectă a lui Facundo Medina (min. 38) | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 20:00
Argentina obține lovitură de la 11 metri, dar Messi irosește ocazia | Argentina - Austria
Luni, 22.06.2026, 20:00
”Vă e cald cu dinții în gură?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Denise Rifai o pune la încercare pe Anca Țurcașiu cu întrebări directe și provocatoare
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Anca Țurcașiu și Călin își testează compatibilitatea la Testul Mușuroiului!
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Anca Țurcașiu vorbește despre povestea de iubire pe care o trăiește alături de Călin
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Surpriză pentru Anca Țurcașiu! Monica Davidescu vorbește despre prietenia și relația lor
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Anca Țurcașiu, pusă în fața unei alegeri dificile! Cu ce vedetă ar rămâne pe o insulă pustie?
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Anca Țurcașiu face o mărturisire cutremurătoare despre nașterea sa
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Anca Țurcașiu și Ciucă, provocați la Testul Mușuroiului! Geografia le dă bătăi de cap
Luni, 22.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Anca Țurcașiu vorbește despre aniversarea care i-a umplut sufletul de bucurie
Luni, 22.06.2026, 19:00
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21:40
Ocazie mare pentru Argentina! Nico Gonzalez și Enzo Fernandez sunt blocați în ultimul moment | Argentina - Austria
21:30
Shakira este prezentă la meci și își salută fanii! | Argentina - Austria
20:15
„Furnicuțele”, invitată Anca Țurcașiu. Motivul pentru care refuză să se căsătorească din nou cu partenerul actual
20:00
Lionel Messi deschide scorul după pasa perfectă a lui Facundo Medina (min. 38) | Argentina - Austria
20:00
Argentina obține lovitură de la 11 metri, dar Messi irosește ocazia | Argentina - Austria
19:40
Horoscop zilnic 23 iunie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
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