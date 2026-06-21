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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Portarul Galindez intervine la trei șuturi consecutive ale jucătorilor din Curacao (min. 60) | Ecuador - Curacao
Portarul Galindez intervine la trei șuturi consecutive ale jucătorilor din Curacao (min. 60) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:00
Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:05
Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:00
Undav finalizează perfect din careul de 16 metri, după pasa lui Nmecha (min. 90+4) | Germania -...
Duminica, 21.06.2026, 01:00
Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania -...
Sambata, 20.06.2026, 23:40
Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:25
Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda -...
Sambata, 20.06.2026, 21:50
Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda -...
Sambata, 20.06.2026, 21:25
Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 20:15
Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia -...
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
Sambata, 20.06.2026, 04:00
Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 03:00
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Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:05
Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:00
Undav finalizează perfect din careul de 16 metri, după pasa lui Nmecha (min. 90+4) | Germania - Coasta de Fildeș
Duminica, 21.06.2026, 01:00
Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:40
Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:25
Anthony Elanga scapă singur pe contraatac și înscrie cu un șut bine plasat (mi.59) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 21:50
Gakpo reușește dubla cu un șut puternic din colțul careului de 16 metri (min.54) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 21:25
Gakpo oferă o pasă ideală, iar Brobbey deschide scorul (min.5) | Olanda - Suedia
Sambata, 20.06.2026, 20:15
Miguel Almiron vede cartonașul roșu pentru comportament nesportiv! (min. 45+3) | Turcia - Paraguay
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Matias Galarza marchează spectaculos de la distanță cu piciorul stâng (min. 2) | Turcia - Paraguay
Sambata, 20.06.2026, 06:00
Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
Sambata, 20.06.2026, 04:00
Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 03:00
Ultimele știri
Trending
04:05
Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao
04:00
Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao
04:00
Portarul Galindez intervine la trei șuturi consecutive ale jucătorilor din Curacao (min. 60) | Ecuador - Curacao
01:00
Undav finalizează perfect din careul de 16 metri, după pasa lui Nmecha (min. 90+4) | Germania - Coasta de Fildeș
23:40
20 iun
Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania - Coasta de Fildeș
23:25
20 iun
Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
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