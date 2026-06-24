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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada
Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada
Miercuri, 24.06.2026, 23:45
Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia -...
Miercuri, 24.06.2026, 23:35
Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada
Miercuri, 24.06.2026, 23:10
Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar
Miercuri, 24.06.2026, 22:55
Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar
Miercuri, 24.06.2026, 22:35
Daniel Munoz ratează flagrant din poziție excelentă, iar mingea nimerește plasa laterală...
Miercuri, 24.06.2026, 05:00
Mario Pasalic nu fructifică dubla ocazie. Portarul respinge primul șut, iar al doilea trece...
Miercuri, 24.06.2026, 04:00
Bukayo Saka șutează, dar Benjamin Asare are o paradă superbă (min. 86) | Anglia - Ghana
Miercuri, 24.06.2026, 03:00
Ante Budimir transformă în gol o centrare în careu (min. 54) | Panama - Croația
Miercuri, 24.06.2026, 03:00
Tensiune la pauză! Jude Bellingham, nervos după fluierul de final al reprizei întâi | Anglia...
Miercuri, 24.06.2026, 02:00
Abduvohid Nematov își trimite mingea în propria poartă după un corner (min. 60) | Portugalia...
Marti, 23.06.2026, 21:00
Cristiano Ronaldo este de neoprit! Dublă pentru portughezi după o finalizare precisă (min. 39)...
Marti, 23.06.2026, 21:00
Cristiano Ronaldo deschide scorul cu un șut puternic (min. 6) | Portugalia - Uzbekistan
Marti, 23.06.2026, 20:00
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Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia - Qatar
Miercuri, 24.06.2026, 23:35
Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada
Miercuri, 24.06.2026, 23:10
Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar
Miercuri, 24.06.2026, 22:55
Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar
Miercuri, 24.06.2026, 22:35
”Toate erau leșinate după Radu Bucălae”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Miercuri, 24.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Lora! Ce a întrebat-o Denise Rifai
Miercuri, 24.06.2026, 18:53
Furnicuțele 2026. Lora și Ionuț Ghenu ghicesc propoziții doar citind pe buze
Miercuri, 24.06.2026, 18:32
Furnicuțele 2026. Lora, adevărul complet despre relația cu Ionuț Ghenu! Cum a rezistat iubirea lor
Miercuri, 24.06.2026, 18:27
Furnicuțele 2026. Copilăria Lorei și momentul în care a devenit „locomotiva” familiei sale
Miercuri, 24.06.2026, 18:11
Furnicuțele 2026. Lora, hohote de râs la FurnicARENA! Cum s-a descurcat la Escape Room
Miercuri, 24.06.2026, 17:55
Furnicuțele 2026. Lora, dezvăluiri emoționante despre trupa Wassabi! Ce a însemnat proiectul pentru ea
Miercuri, 24.06.2026, 17:40
Furnicuțele 2026. Ghicește piesa cu Lora și Oase! Cel mai tare test muzical
Miercuri, 24.06.2026, 17:15
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23:45
24 iun
Promise David înscrie imediat după intrarea pe teren (min. 76) | Elveția - Canada
23:35
24 iun
Akram Afif ratează plasa și ignoră coechipierul complet liber în dreapta (min. 57) | Bosnia - Qatar
23:10
24 iun
Ruben Vargas înscrie imediat după pauză, după numai 40 de secunde (min. 46) | Elveția - Canada
22:55
24 iun
Almoez Ali Haydos înscrie cu o reluare din 6 metri (min. 42) | Bosnia - Qatar
22:35
24 iun
Gol Kerim Alajbegovic! Execuție fantastică a mijlocașului (min. 29) | Bosnia - Qatar
20:15
24 iun
„Furnicuțele”, invitată Lora. Momentul în care artista a izbucnit în plâns la ultima probă din emisiune
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