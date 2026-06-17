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Home Campionatul Mondial de Fotbal 2026 Video Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania

Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania

Miercuri, 17.06.2026, 07:00
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Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania

Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania

Miercuri, 17.06.2026, 08:51 Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania

Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania

Miercuri, 17.06.2026, 08:00 Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria

Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria

Miercuri, 17.06.2026, 06:00 Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! | Argentina vs Algeria

Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! | Argentina vs Algeria

Miercuri, 17.06.2026, 05:00 Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria

Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria

Miercuri, 17.06.2026, 04:40 Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia

Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia

Miercuri, 17.06.2026, 03:00 Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia

Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia

Miercuri, 17.06.2026, 02:00 Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia

Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia

Miercuri, 17.06.2026, 01:00 Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal

Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal

Miercuri, 17.06.2026, 00:15 Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal

Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal

Marti, 16.06.2026, 23:50 Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal

Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal

Marti, 16.06.2026, 23:40 Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal

Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal

Marti, 16.06.2026, 22:45
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