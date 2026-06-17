Antena
Antena 1
Căutare
User
Home
Emisiuni
Neatza cu Razvan si Dani
Mireasa
Chefi la Cutite
Destine cu parfum de lavanda
Survivor
Hello Chef
MediCOOL
Furnicutele
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Formula 1
Program TV A1
Top Video
Video
Noutati
Vedete
News
Auto
Economic
Educatie
Extern
Inedit
Politic
Social
Sport
Vremea
Lifestyle
Animale
Beauty
Casa si gradina
Family
Food
Gadget
Health
Horoscop
Relatii
Travel
LIVE
Mai multe
TV
Casting
Descarca aplicatia
Acum pe Google Play
Descarcati de pe Apple Store
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
LinkedIn
Home
Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania
Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 07:00
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:51
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:00
Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 06:00
Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! |...
Miercuri, 17.06.2026, 05:00
Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 04:40
Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 03:00
Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 02:00
Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 01:00
Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal
Miercuri, 17.06.2026, 00:15
Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:50
Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:40
Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 22:45
Alege emisiune
Top vizionate
Cele mai noi
x
Caută emisiunea preferată
Video
ACUM
Black Friday
Campionatele Europene de Inot in bazin scurt
Antena 30
Momentul tau de relaxare
Roata Vedetelor
Gesturi Tandre
Fiertzi
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:51
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
Miercuri, 17.06.2026, 08:00
Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 06:00
Portarul Luca Zidane respinge un șut puternic în față, iar Lionel Messi marchează! | Argentina vs Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 05:00
Lionel Messi marchează spectaculos de la distanță | Argentina - Algeria
Miercuri, 17.06.2026, 04:40
Kristian Thorstvedt înscrie din recentrarea lui Haaland | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 03:00
Erling Haaland face dubla după o eroare gravă în defensivă | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 02:00
Erling Haaland împinge balonul în poartă din 2 metri | Irak - Norvegia
Miercuri, 17.06.2026, 01:00
Kylian Mbappe realizează ”dubla” | Franța - Senegal
Miercuri, 17.06.2026, 00:15
Penalty neacordat la un presupus fault asupra lui Mbappe | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:50
Kylian Mbappe deschide scorul în minutul 66 | Franța - Senegal
Marti, 16.06.2026, 23:40
Nicolas Jackson trimite în bara porții apărate de Maignan | Franţa - Senegal
Marti, 16.06.2026, 22:45
Ultimele știri
Trending
08:51
Arnautovic înscrie, dar golul este anulat pentru henț la Posch | Austria vs Iordania
08:00
Ali Olwan înscrie la colțul lung, după ce balonul lovește bara | Austria vs Iordania
07:54
Dulceață de coacăze negre. Rețetă tradițională cu gust intens de vară
07:38
Nuggets de pui cu quinoa la cuptor, gustoși, crocanți și apreciați de întreaga familie
07:00
Romano Schmid deschide scorul cu un șut de la 20 de metri, sub bară | Austria vs Iordania
06:00
Lionel Messi marchează de trei ori! | Argentina vs Algeria
Vezi ultimele stiri
1
Un cântăreț american a murit într-un accident de elicopter. Cine este artistul care s-a stins tragic din viață la doar 32 de ani
2
Carmen Grebenișan și-a botezat fiul și a publicat imagini de poveste de la petrecere! Ce nume special a primit micuțul
3
Ce avere are Adrian Veștea. Cu ce proprietăți și bunuri se poate lăuda noul premier al României
4
Cum s-a afișat soția lui Gigi Becali la sfințirea bisericii de aproape 10 milioane de euro. Imagini rare cu Luminița și fiica sa
5
Prințul Louis a furat din nou toate privirile. Gesturile adorabile care au cucerit internetul
6
Sorin Brotnei a dezvăluit adevăratul motiv al destrămării trupei Akcent. Ce a spus despre Adi Sînă
Homepage
Ultimele știri
Video
WhatsApp
Căutare
x
x