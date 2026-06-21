Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:15

Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:50

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:20

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:15

Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia...

Duminica, 21.06.2026, 20:30

Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49)...

Duminica, 21.06.2026, 20:05

Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia

Duminica, 21.06.2026, 19:10

Junya Ito înscrie din interiorul careului, după un contraatac rapid (min. 69) | Tunisia - Japonia

Duminica, 21.06.2026, 08:45

Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia...

Duminica, 21.06.2026, 07:00

Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia

Duminica, 21.06.2026, 07:00

Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao

Duminica, 21.06.2026, 04:05

Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao

Duminica, 21.06.2026, 04:00