Cu ce se ocupă Nana Falemi la 17 ani după ce s-a retras din fotbal. Cum a fost surprins fostul jucător pe teren

Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită

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Cu ce se ocupă Nana Falemi la 17 ani după ce s-a retras din fotbal. Cum a fost surprins fostul jucător pe teren

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