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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 03:00
Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
Sambata, 20.06.2026, 04:00
Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 01:00
Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA...
Vineri, 19.06.2026, 23:00
Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA -...
Vineri, 19.06.2026, 22:00
Guillermo Romo profită de eroarea lui Kim Seung-Gyu și înscrie din careu (min. 50) | Mexic -...
Vineri, 19.06.2026, 05:00
Henry Martin Quinones cu o lovitură de cap, însă Kim Seung-gyu reține fără probleme (min....
Vineri, 19.06.2026, 04:00
Accidentare teribilă pentru Ismael Kone! Abdelkarim Madibo primește cartonaș roșu (min. 53) |...
Vineri, 19.06.2026, 02:00
Cyle Larin profită de eroarea lui Mahmoud Abunada și deschide scorul (min. 17) | Canada - Qatar
Vineri, 19.06.2026, 01:00
Foarfecă superbă a lui Dan Ndoye, intervenție de senzație a portarului | Elveția - Bosnia
Joi, 18.06.2026, 23:00
Johan Manzambi înscrie spectaculos și îl învinge pe Nikola Vasilj (min. 74) | Elveția - Bosnia
Joi, 18.06.2026, 23:00
Moment incredibil! Mingea s-a spart! | Cehia - Africa de Sud
Joi, 18.06.2026, 21:05
Pavel Sulc, derutat de semnalizarea arbitrului! A crezut că iese de pe teren
Joi, 18.06.2026, 20:40
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Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
Sambata, 20.06.2026, 04:00
Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc
Sambata, 20.06.2026, 01:00
Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia
Vineri, 19.06.2026, 23:00
Ghinion pentru Cameron Robert Burgess! Fundașul își învinge propriul portar (min. 21) | SUA - Australia
Vineri, 19.06.2026, 22:00
”E prima bunică din viața mea!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Vineri, 19.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Moment de sinceritate totală! Constantin Enceanu răspunde la cele mai incomode întrebări
Vineri, 19.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Doi artiști, o singură misiune! Constantin Enceanu și Steliana Sima se întrec într-o probă spectaculoasă
Vineri, 19.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Constantin Enceanu, cuvinte de apreciere pentru Steliana Sima: „Mă pot baza pe ea oricând”
Vineri, 19.06.2026, 19:00
Furnicuțele 2026. Constantin Enceanu vorbește despre fanele care îl asaltau și despre respectul față de soția sa
Vineri, 19.06.2026, 18:40
Furnicuțele 2026. Voce, ritm și voie bună! Furnicuțele încearcă să recunoască piesele interpretate de Constantin Enceanu și Marcel Pavel
Vineri, 19.06.2026, 18:40
Furnicuțele 2026. Marcel Pavel face confesiuni despre prietenia care îl leagă de Constantin Enceanu
Vineri, 19.06.2026, 18:40
Furnicuțele 2026. Voce modificată, misiune dificilă! Constantin Enceanu acceptă provocarea emisiunii
Vineri, 19.06.2026, 18:40
Ultimele știri
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04:00
Cunha deschide scorul (min. 23) | Brazilia - Haiti
03:00
Șutul deviat al lui Saibari lovește transversala (min. 50)| Scoția - Maroc
02:36
Brazilia - Haiti 3-0. Meciul se vede liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
02:06
SUA - Australia 2-0. Americanii merg în 16-imi! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPLAY!
01:00
Saibari deschide scorul cu un șut imparabil în secunda 68| Scoția - Maroc
23:00
19 iun
Gol confirmat de VAR! Alexander Michael Freeman dublează avantajul americanilor (min. 43) | SUA - Australia
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