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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
Video
Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran
Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran
Duminica, 21.06.2026, 22:15
Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia...
Duminica, 21.06.2026, 20:30
Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49)...
Duminica, 21.06.2026, 20:05
Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia
Duminica, 21.06.2026, 19:10
Junya Ito înscrie din interiorul careului, după un contraatac rapid (min. 69) | Tunisia - Japonia
Duminica, 21.06.2026, 08:45
Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia...
Duminica, 21.06.2026, 07:00
Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia
Duminica, 21.06.2026, 07:00
Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:05
Șutul lui Preciado de la distanță se oprește în transversală (min. 89) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:00
Portarul Galindez intervine la trei șuturi consecutive ale jucătorilor din Curacao (min. 60) |...
Duminica, 21.06.2026, 04:00
Undav finalizează perfect din careul de 16 metri, după pasa lui Nmecha (min. 90+4) | Germania -...
Duminica, 21.06.2026, 01:00
Kessie îl învinge pe Manuel Neuer cu o execuție din apropierea porții (min. 30) | Germania -...
Sambata, 20.06.2026, 23:40
Pavlovic înscrie, însă arbitrul fluieră fault în atac (min. 21) | Germania - Coasta de Fildeș
Sambata, 20.06.2026, 23:25
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Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită
Duminica, 21.06.2026, 20:30
Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită
Duminica, 21.06.2026, 20:05
Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia
Duminica, 21.06.2026, 19:10
Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ia românească. Eleganță autentică în zilele de vară
Duminica, 21.06.2026, 13:17
Neatza de Weekend. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Ionuț Mocanu, câștigătorul zilei
Duminica, 21.06.2026, 13:13
Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare
Duminica, 21.06.2026, 13:10
Neatza de Weekend. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Laurențiu Zaharia
Duminica, 21.06.2026, 13:06
Neatza de Weekend. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Gemenii pot avea parte de schimbări pe plan financiar
Duminica, 21.06.2026, 09:28
Junya Ito înscrie din interiorul careului, după un contraatac rapid (min. 69) | Tunisia - Japonia
Duminica, 21.06.2026, 08:45
Istvan Kovacs va arbitra duelul dintre Tunisia și Japonia, primul său meci la CM 2026 | Tunisia - Japonia
Duminica, 21.06.2026, 07:00
Kamada deschide scorul din fața porții, după pasa lui Nakamura (min. 4) | Tunisia - Japonia
Duminica, 21.06.2026, 07:00
Eloy Room respinge lovitura de cap a lui Gonzalo Plata (min. 59) | Ecuador - Curacao
Duminica, 21.06.2026, 04:05
Ultimele știri
Trending
20:30
Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia Saudită
20:05
Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49) | Spania - Arabia Saudită
19:10
Contraatac excelent al Spaniei, finalizat de Lamine Yamal (min. 10) | Spania - Arabia
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