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Campionatul Mondial de Fotbal 2026
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Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia
Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia
Miercuri, 08.07.2026, 02:00
GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 21:00
Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!
Marti, 07.07.2026, 20:58
Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Romelu Lukaku marchează după o nouă gafă în apărarea americanilor (min. 93)| SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 05:00
Vanaken înscrie după o gafă uriaşă a portarului Reese | SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 04:00
De Ketelaere înscrie din trei metri (min. 9) | SUA - Belgia
Marti, 07.07.2026, 03:00
Lamine Yamal a șutat din afara careului, dintr-o lovitură liberă (min. 73)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 23:00
Mikel Oyarzabal ratează dintr-o poziţie ideală (min. 8)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:30
Cristiano Ronaldo a șutat puternic, dar Simon a prins (min. 12)| Portugalia - Spania
Luni, 06.07.2026, 22:25
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GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 21:00
Lionel Messi, cu ochii în lacrimi după remontada Argentinei!
Marti, 07.07.2026, 20:58
Messi înscrie cu un șut din careu (min. 85)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Golul lui Zico, anulat pentru un fault la construcția fazei (min. 58)| Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 20:00
Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Vlad Gherman! Ce l-a întrebat Denise Rifai
Marti, 07.07.2026, 19:23
Furnicuțele 2026. Joc întrebare-răspuns cu Oana și Vlad Gherman! Cine a picat testul mușuroiului
Marti, 07.07.2026, 19:13
Messi ratează o lovitură de la 11 metri (min. 21) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
Ibrahim deschide scorul cu o lovitură de cap (min. 15) | Argentina - Egipt
Marti, 07.07.2026, 19:00
„Mi-am trăit copilăria muncind!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1
Marti, 07.07.2026, 18:30
Furnicuțele 2026. Oana și Vlad Gherman au ajuns la terapie de cuplu! Ce probleme au avut
Marti, 07.07.2026, 18:06
Furnicuțele 2026. Declarații savuroase despre Vlad Gherman! Finul lui l-a dat de gol: „Născut sub semnul proteinei”
Marti, 07.07.2026, 18:03
Furnicuțele 2026. Vlad Gherman și Oana, de la despărțiri dureroase la căsătorie! Cum s-au vindecat împreună
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Elveția învinge Columbia la penalty-uri și se califică în sferturile de finală!
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Vargas înscrie penalty-ul decisiv | Toate loviturile de departajare în Elveția - Columbia
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GOOL! Enzo Fernandez înscrie cu o lovitură de cap superbă (min. 92)| Argentina - Egipt
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