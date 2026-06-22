Ziko marchează cu o lovitură de cap, în urma unei centrări perfecte (min. 59) | Noua Zeelandă - Egipt

Gol pentru Mohamed Salah, venit pe contraatac (min.68) | Noua Zeelandă - Egipt

Luni, 22.06.2026, 05:00

Finn Surman marchează cu o lovitură de cap din marginea careului mic (min. 15) | Noua Zeelandă...

Luni, 22.06.2026, 04:00

Greșeală a portarului Muslera, iar Helio Varela înscrie (min. 61) | Uruguay - Capul Verde

Luni, 22.06.2026, 02:00

Maxi Araujo egalează scorul, profitând de balonul ricoșat din bară (min. 44) | Uruguay -...

Luni, 22.06.2026, 01:00

Gol superb reușit de Kevin Pina după o execuție excelentă din fază fixă (min. 21) | Uruguay...

Luni, 22.06.2026, 01:00

Șut bun al lui Dodi Lukebakio, dar mingea se duce puțin pe lângă (90+5) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:50

De Cuyper șutează din careu, dar Beiranvand intervine senzațional! (min. 59) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 23:15

Gol Taremi din lovitură liberă, dar este invalidat pentru ofsaid (min. 25) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:50

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:20

Șutul lui Kannani din careu este respins cu greu de portarul Courtois (min. 14) | Belgia - Iran

Duminica, 21.06.2026, 22:15

Șut slab al lui Ferran Torres, care ratează din poziție ideală (min. 65) | Spania - Arabia...

Duminica, 21.06.2026, 20:30

Autogol! Hassan Altambakti deviază mingea în plasă sub presiunea lui Marc Cucurella (min. 49)...

Duminica, 21.06.2026, 20:05