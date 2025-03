A gătit într-un restaurant hollywoodian, iar acum Bogdan Iancu vine la audițiile sezonului 15 Chefi la cuțite

Mai sunt doar 5 zile până la premiera noului sezon Chefi la cuțite: lunea viitoare, pe 10 martie, la Antena 1, de la ora 20:30, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu dau startul audițiilor la care vor cunoaște noii concurenți dornici să intre în competiția celui mai iubit cooking show din România.

Bucătari cu ani de muncă în restaurante de top și cu performanțe remarcabile în domeniul gastronomic, dar și pasionați de arta culinară, hotărâți să-i cucerească pe jurați cu talentul lor, noii concurenți aduc în platoul Chefi la cuțite farfurii surprinzătoare, dar și povești speciale.

Unul dintre competitorii care vine la audițiile sezonului 15 este Bogdan Iancu. Având o experiență de 12 ani în bucătărie, Bogdan s-a înscris la Chefi la cuțite cu visul de a obține cuțitul de aur din partea unuia dintre jurați.

„Nu mă plictisesc niciodată în bucătărie, mereu am ceva nou de făcut, mereu testez gusturi noi, tehnici noi”, povestește Bogdan, care a ales să pregătească pentru cei patru jurați o rețetă gândită de el.

„Prima dată am intrat în bucătărie la 16 ani. Am visat să ajung în America și s-a întâmplat și asta: am lucrat în New York și în Los Angeles. Am fost sous-Chef într-un restaurant important din West Hollywood, unde se numărau și nume celebre printre clienți, așa cum au fost surorile Kardashian.

Prima dată, Kim Kardashian și-a comandat risotto-ul cu cremă de sparanghel făcut de mine. Toată săptămâna a venit apoi și a comandat doar acel ristto”, a spus Bogdan.

Cum se va descurca la bancul de lucru, ce la va găti juraților și ce verdict va primi telespectatorii vor afla săptămâna viitoare, urmărind audițiile noului sezon Chefi la cuțite, care va fi difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.