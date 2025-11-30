Chefi la cuțite, 30 noiembrie 2025. Chef Richard a adăugat încă o amuletă în portofoliu. Ce concurenți intră în lupta din bootcamp

A opta ediție din noul sezon al emisiunii Chefi la cuțite, difuzată pe 30 noiembrie 2025, a fost una plină de preprarate savuroase, momente inedite, dar și de concurenți talentați care i-au cucerit pe chefi atât cu ceea ce au pregătit, cât și cu poveștile lor de viață.

Ediția 8 din sezonul 16 Chefi la cuțite a adus din nou în fața telespectatorilor o serie de concurenți talentanți care au demonstrat cât de importantă este arta culinară.

Jurații au avut parte de noi provocări, dar, bineînțeles, și de o nouă luptă pentru a adăuga încă o amuletă în portofoliu.

Ce s-a întâmplat în ediția din 30 noiembrie 2025 la Chefi la cuțite! Ce concurenți au trecut în bootcamp și ce chef a câștigat o nouă amuletă

Primul concurent care a pășit în platoul Chefi la cuțite în ediția 8 a sezonului 16 este Sergiu Deac, în vârstă de 30 de ani, din București. El este pasionat de bucătărie de mic, motiv pentru care a decis să renunțe la Facultatea de Drept și să intre în lumea gastronomiei.

La audiții, Sergiu a pregătit beignet de creveți și a recunoscut că a țintit direct spre un cuțit de aur.

„Unul și bun!” a zis el, demonstrând cât de determinat este pentru a ajunge în marea competiție.

Totuși, jurații au considerat că el merită 4 cuțite în cloche, determinându-l să lupte și mai tare pentru visul lui.

Anca Dănila este a doua participantă care a intrat în platou în ediția de astăzi, pregătind o tartă de pere după rețeta mamei ei. Ea este antropolog cultural și fondator „Caiete de rețete”, iar la Chefi la cuțite a venit pentru a-i impresiona pe chefi cu tot ce face ea.

Atât pentru poveste, cât și pentru preparat, Anca a primit 4 cuțite care i-au adus multă bucurie în suflet.

Astancăi Nouraș Ionuț este al treilea concurent care și-a făcut curaj să vină în fața chefilor. El are 25 de ani, este din Bacău și a pregătit o tigaie picantă savuroasă. Chefii i-au oferit 3 cuțite, Chef Richard fiind singurul care nu a fost cucerit pe deplin de preparatul său.

Patricia Coifan este următoarea concurentă care și-a făcut apariția în platou. Ea are 23 de ani, este studentă în Milano și gătește de la vârsta de 7 ani. Pentru jurați, ea a pregătit un piure de țelină, kumquat caramelizat, sos de vin roșu, magiun de prune și a primit 4 cuțite.

„Una dintre, dacă nu, cea mai bună mâncare de până acum din acest concurs!” a spus Chef Richard, complimentându-i preparatul.

Nicoleta Valentina Burlacu a venit la Chefi la cuțite pentru a-i surprinde pe jurați cu o lobodă cu lapte pentru care și-a dorit să obțină 4 cuțite. Chefii s-au contrazis încercând să își dea seama ce a gătit concurenta, iar în cele din urmă ei și-au dezvăluit și verdictul.

Chef Orlando și Chef Sautner i-au oferit cuțite, însă Chef Richard și Chef Ștefan nu au fost atât de convinși de preparatul Valentinei.

Aurelia Pfeffer este următoarea concurentă care s-a pregătit intens pentru preparatul pe care l-a adus în fața chefilor. Ea a gătit chiftele cu piure cu sos și ceapă prăjită, iar jurații s-au împărțit în două tabere. În timp ce Chef Sautner și Chef Ștefan au oferit cuțite, Chef Richard și Chef Orlando au considerat că aceasta ar fi trebuit să fie mai atentă la puterea focului de la aragaz.

Totuși, ea a reușit să îl convingă pe Chef Richard să îi ofere un cuțit pentru a putea ajunge mai departe în bootcamp.

Diana Andreescu este o altă concurentă care a pășit în platoul Chefi la cuțite pentru a-i cuceri pe jurați cu preparatul ei. Ea este cofetar și a venit însoțită de mama fostului său partener, cea care a învățat-o frumusețea artei culinare, iar în fața chefilor s-a prezentat cu un choux cu cremă de vanilie.

Ea primit 4 cuțite pentru că cei patru jurați au fost încântați de ceea ce au mâncat.

Andrej Urosevic este următorul concurent care le-a pregătit chefilor o adevărată surpriză în farfurie. El a locuit în Germania, însă s-a mutat la Paris pentru a studia la Cordon Bleu, școala de arte culinare.

Concurentul a deținut și un restaurant în Germania, iar în prezent este creator de conținut în Anglia, câștingându-și existența prin pălmuirea peștilor. Fiind somelier de pești, el nu a putut pregăti astăzi altceva decât biban de mare în formă de berbec, lăsând totuși capul peștelui întreg în farfurie.

Chefii au fost cu adevărat impresionați de activitatea lui, dar și de preparat, motiv pentru care i-au oferit 4 cuțite, dar și cuțitul de argint al prieteniei.

Alin Marușca este un alt concurent care a intrat cu mari emoții în platou în fața chefilor. El este din Salonta, județul Bihor și a venit la Chefi la cuțite pentru a-i impresiona pe jurați cu un preparat intitulat Consommé.

Nu doar preparatul i-a impresionat pe jurați, deoarece concurentul are și o poveste de viață dureroasă, fiica lui cea mare, în vârstă de 27 de ani, fiind diagnosticată cu ciroză. Ea are nevoie de o operație în valoare de 130 000 de euro pentru a-și salva viața într-un spital din Spania, deoarece medicii din țara noastră nu i-au putut garanta că operația de aici va fi un succes.

Mergând într-o notă mai pozitivă, chefii au încercat să îl încurajeze pe Alin, căruia i-au oferit 3 cuțite. El a îngenunchiat în fața juraților și le-a mulțumit enorm pentru cuvintele frumoase.

Suellen Carey este o femeie transgender din Brazilia care în prezent locuiește în Londra și care și-a încercat norocul în competiția Chefi la cuțite cu un preparat inedit. Juraților nu le-a fost foarte clar ceea ce au avut în farfurie, motiv pentru care unul dintre ei a și refuzat inițial să guste.

„Eu n-am mâncat, mi-e frică să gust!” a spus Chef Ștefan Popescu, urmând ca Chef Sautner să îi reamintească că totuși trebuie să jurizeze.

„Din respect, totuși, o să gust” a spus juratul în cele din urmă.

După ce au văzut-o pe Suellen, chefii au fost curioși să afle cum a început transformarea ei din bărbat în femeie.

„Am început la 15 ani. Mama, tata... m-au protejat mutl! M-am născut în familia perfectă pentru mine. Bineînțeles, când am început a fost dificil. Ca să faci tranziția, ai nevoie de bani pentru operațiile estetice, ca să cumperi rochii, exact ca o femeie. În acest moment am doar cinic (n.r. operații estetice).

Prima dată am fost operată la sâni, dar i-am operat de două ori pentru că la prima operație erau lăsați. Eu îmi doream ceva mai ridicat. Mi-am operat nasul, bărbia. Mi-am făcut o liposucție și, de asemenea, am făcut o brahioplatie la brațe. Când o să am mai mulți bani, sigur, o să-mi mai fac. Sunt scumpe.” a explicat aceasta.

Totuși, uimirea și mai mare a fost atunci când Suellen le-a povestit chefilor că s-a căsătorit cu ea însăși și că a decis să și divorțeze.

„Eu m-am căsătorit cu mine însămi, pentru că mă iubesc foarte mult, iar căsătoria sologamă este o demonstrație de iubire. Mulți oameni cred că în cazul meu este vorba ori de stimă de sine scăzută ori din narcisism, dar nu. În cazul meu este vorba despre iubire. De aceea m-am căsătorit cu mine însămi.

Nu am semnat niciun act de căsătorie, nu există lege. E ceva simbolic. Am invitat la nunta mea prieteni apropiați și pe sora mea, care locuiește în Londra cu mine. Am postat totul de la nuntă pe rețele mele sociale, video, fotografii și povestea mea a devenit virală pe internet.

Oamenii comentau că nu am un Dumnezeu, că ar trebui să am un Dumnezeu în viața mea. Îmi spuneau că sunt nebună, că am nevoie de tratament psihologic și de terapie. (...) Au existat și multe persoane cărora le-a plăcut ce am făcut, multe imagini au devenit meme-uri și a fost amuzant. Ulterior, am divorțat de mine pentru că vreau să mă bucur de viața în doi” a povestit ea.

Revenind la preparatul său, chefii i-au recunoscut că nu au înțeles foarte bine ce este, iar ea i-a lămurit: „Este o mâncare foarte populară în Brazilia! Se numește Salpicao”.

Jurații i-au oferit un cuțit de argint al prieteniei, mulțumindu-i pentru prezență și pentru că i-au încântat cu povestea ei de viață.

Lupta pentru amuletă s-a dat în ediția difuzată pe 30 noiembrie 2025 la Peștera! Oana Coantă a decis ce Chef a câștigat marele avantaj

Irina Fodor i-a introdus pe telespectatori în cadrul de poveste de la munte, iar apoi i-a anunțat pe chefi în ce constă proba de astăzi.

„Dragii mei, bine ați venit la Peștera! Pentru o localizare mai exactă, pentru cei de acasă, suntem în comuna Moeciu, județul Brașov, Transilvania, România. Nu foarte departe de noi se află Peștera Liliecilor, un monument al naturii, o arie protejată de internaționali ce corespune categoriei a III a IUCM, adică este o rezervație naturală de tip speologic.” a explicat aceasta, urmând să stârnească emoțiile chefilor.

„Trebuie să trageți niște bilețele, niște pliculețe. Sunteți curioși ce se întâmplă cu aceste cifre?” a întrebat aceasta, urmând ca imediat să își facă apariția doi localnici care au venit îmbrăcați în haine specifice zonei și care au adus un platou bogat cu bunătăți.

Telemeaua de văcuță, brânza în coajă de brad, urda și cașul afumat sunt cele patru tipuri de brânză pe care jurații au fost provocați să le integreze în preparatele lor de astăzi, într-un timp de maxim 45 de minute.

Pentru că Chef Ștefan a tras numărul 1, Chef Richard numărul 2, Chef Orlando numărul 3, iar Chef Sautner numărul 4, Chef Ștefan a fost cel care a ales primul tipul de brânză cu care vrea să gătească.

El a ales urda, Chef Richard a ales cașul afumat, Chef Orlando a ales brânza în coajă de brad, iar Chef Sautner a rămas cu telemeaua de văcuță.

Prezentatoarea emisiunii a anunțat și cine este invitata specială a ediției, iar jurații au fost impresionați.

„A fost desemnată de ghidul Gault & Millau, „Woman Chef of the Year” (Femeia-Chef a anului) în 2019, iar Bistro de l’Arte este unul dintre cele mai vechi localuri brașovene apărute după anii '90. Mâncarea este pregătită cu ingrediente locale, iar Oana Coantă este bucătar și co-proprietar la Bistro de l’Arte!” a spus aceasta.

„Miza zilei este următoarea: Ai puterea să salvezi de la eliminare un concurent din orice echipă!” a mai adăugat Irina Fodor, dezvăluindu-le astfel juraților amuleta de astăzi.

Chefii au decis să gătească astfel:

Chef Orlando: T-bone gratinat cu sos soté de spanac cu roșii cherry, usturoi, ierburi aromatice și brânză în coajă de brad

Chef Sautner: Piure de fasole cu crochete de telemea de vacă, pulpă de pui și salată cu muștar

Chef Richard: Mămăliguță cu cașcaval afumat și tartar cu un pic de trufă neagră împreună cu o béarnaise contemporană

Chef Ștefan: Ravioli cu hribi, ceapă, cimbru, leurdă, ulei de salvie și spumă de brânză

Oana Coantă a gustat din fiecare preparat, iar, în cele din urmă, a decis următorul clasament:

5 puncte - Chef Richard

4 puncte - Chef Orlando

3 puncte - Chef Sautner

2 puncte - Chef Ștefan

Noul sezonul Chefi la cuțite schimbă jocul!

Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu au intrat din 16 noiembrie în competiția încinsă a sezonului 16 Chefi la cuțite, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Este sezonul care schimbă jocul, iar jurații au parte de schimbări care fac întrecerea lor culinară și mai aprigă.

Dacă până acum jurații de pe ultimele două locuri în clasamentul punctajelor de la amulete împărțeau conducerea unei echipe, de acum înainte fiecare Chef va avea echipa sa de concurenți, inclusiv cel care se va situa pe ultima poziție în clasament.

„Mi-am dorit asta încă de la început. Să fim independenți, să nu mai împărțim coordonarea unei echipe în cazul în care clasamentul amuletelor te duce în această ipostază”, a mărturisit cu emoție Chef Orlando Zaharia.

„Ce bucurie uriașă! Miza crește acum pentru noi: e clar că urmează un sezon memorabil”, a declarat și Chef Alexandru Sautner.

„Toți așteptam, speram să se întâmple asta: 4 echipe! Asta face competiția mult mai frumoasă: să ne luptăm având fiecare oamenii lui”, a spus și Chef Richard Abou Zaki.

„Irina ne-a făcut, într-adevăr, o surpriză fantastică! Abia aștept să întru în luptă cu propria echipă”, a adăugat și Chef Ștefan Popescu înainte de începerea noului sezon.

Așadar, pe lângă noutatea pe care o aduce etapa bătăliilor pentru amulete, desfășurate în locuri emblematice din țară, vestea că începând din sezonul 16 vor fi patru echipe în competiție a adus entuziasm în rândul Chefilor.

Însă acestea nu sunt singurele noutăți: jurații mai au de descoperit o regulă nouă care va crește adrenalina în cel mai așteptat show culinar al toamnei.

