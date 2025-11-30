Chefi la cuțite | Sezonul 16, 30 noiembrie 2025. Confruntare la 1.200 m altitudine! Chefii luptă pentru amuleta care poate salva un concurent

Episodul 8 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 30 noiembrie 2025. De data aceasta, confruntarea chefilor se mută într-un loc spectaculos: la 1.200 de metri altitudine, în satul Peștera din comuna Moieciu. În acest decor de poveste, aceștia intră într-una dintre cele mai tensionate probe ale sezonului, pentru că miza nu este una obișnuită. Chefii gătesc pentru un avantaj uriaș: o amuletă care oferă superputerea de a salva de la eliminare un concurent din orice echipă.

Duminica, 30.11.2025, 20:40