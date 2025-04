Chefi la cuțite, 14 aprilie 2025. Concurenta care i-a emoționat complet pe chefi și a primit cuțitul de trecere. Surpriza ediției

În ediția 16 din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2025, chefii au avut parte de momente unice din partea concurenților. Însă finalul ediției i-a lăsat cu emoții puternice.

În cea mai nouă ediție din sezonul 15 Chefi la cuțite, de pe 14 aprilie 2025, arena audițiilor a prilejuit noi întâlniri surprinzătoare pentru jurați. Iată ce concurenți au reușit să-i urmească pe chefi cu farfuriile lor!

Chefi la cuțite, 14 aprilie 2025. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați în ediția cu numărul 16

Surorile, Florentina și Marina Matei, care au venit din București pentru a-i impresiona pe jurați cu preparatul lor din icre. Chefii nu se așteptau ca acestea să fie cele care au preparat platoul. De profesie, una dintre ele este make-up artist, iar cealaltă soră a lucrat în domeniul imobiliar, acestea au reușit să creeze o farfurie delicioasă, însă nu pe gustul tuturor chefilor.

Citește și: Jurații Chefi la cuțite se luptă azi pentru cea de-a patra bombă pusă în joc de Irina și dau ultimele cuțite înainte de bootcamp

Preparatul nu a fost cu adevărat pe placul chefilor, iar cele două au primit doar un cuțit, lucru care nu le-a fost de ajuns pentru a merge în Bootcamp.

„Nu suntem supărate, a fost o reală plăcere! Sezonul următor suntem aici!”, spun ele după aflarea verdictului.

Persoana care vine să deguste preparatele pe care chefii le for găti pentru a câștiga amuleta este Cristina Pîrv. Tema a fost citrice. Iar ea a hotărât ordinea în care aceștia au primit punctele - 2 puncte chef Ștefan Popescu; 3 puncte chef Orlando Zaharia; 4 puncte chef Alexandru Sautner, iar 5 puncte Chef Richard, cel care câștigă bomba.

Roni Aouad a surprins jurații cu un preparat inedit, sandwich steak. Deși jurații au încercat să își dea seama cine este cel care a găti pentru ei, nu s-au descurcat. Este vorba despre un bărbat din Liban, pe nume Roni. Bărbatul suferă de albinism și a explicat în platou ce înseamnă această boală.

„Tata a vrut să mă protejeze și mi-a zis să plec. Cred că dacă rămâneam în țară siguranța mea nu era bună. El știa că eu trebuia să mă descurc singur. Mai am acolo o soră, tata și mama”, spune Roni.

Din păcate, Roni a luat un singur cuțit de la jurații Chefi la cuțite!

Soții Cristina și Daniel Socea, prietenii lui Chef Richard, au venit în emisiune pentru a-l surprinde. Aceștia au preparat o ciorbă de fasole în pâine și au făcut o impresie foarte bună. Concurenții au venit și cu o serie de cadouri pentru chefi.

Cei doi soți au explicat cum l-au cunoscut pe Chef Richard și cât de apropiată este relația dintre ei. Chefii le-au apreciat munca oferindu-le 4 cuțite cu preparatul lor tradițional. Aceștia au primit cuțitul de argint al prieteniei.

Mihai Găinușă și Oana Paraschiv au venit la Chefi la cuțite și au încercat să-i surprindă pe jurați. Irina Fodor le-a spus că i-a fost dor de ea, după Asia Express. Aceștia le-au preparat chefilor chiar un preparat din timpul cursei lor la Asia Express.

„Acum că m-ați văzut nu e așa că vă pare rău că ați comentat? Bărbatul ăsta nu a suferit!”, spune Oana.

Cei doi au primit două cuțite din patru, însă au fost felicitați de chefi și le-au spus că s-au bucurat că i-au văzut în emisiune.

Citește și: Rețeta de pască cu aluat de cozonac a lui chef Ștefan Popescu. Care e ingredientul secret pentru preparatul de Paște

Alina Bergamini a reușit să îi uimească pe cei patru jurați de la Chefi la cuțite cu un desert senzațional, pe nume medovik. Aceasta vine din Londra, fostul ei soț este italian. Are 35 de ani, iar de meserie este bucătar patiser.

Aceasta a povestit multe dintre poveștile sale din Italia și Londra, unde a muncit foarte mult până să ajungă în punctul acesta al vieții și al carierei sale.

„Eu sunt mai mare decât partenerul meu cu 7 ani”, spune Alina.

Alina Bergamini a primit 3 cuțite și trece mai departe, în Bootcamp.

Leo Pattra, un draqueen din Thailanda, în vârstă de 19 ani, i-a surprins pe jurați cu un dans foarte energic și cu o ținută și un make-up senzațional. Aceasta a fost prezentă și în ultimul sezon din Asia Express, unde le-a fost ajutor echipei formată din Andrei Ursu și Vlad. Le-a gătit un preparat thailandez și a primit cuțitul de argint.

Ilinca Szekely, în vârstă de 35 de ani, este din Cluj, de profesie cofetar a venit în emisiune și a reușit să impresioneze jurații. Este de profesie antreprenor, are un laborator de prăjituri raw vegane. Aceasta a primit patru cuțite de la chefi cu care merge mai departe în competiție. Ea a venit cu un desert raw vegan cu ciocolată, care i-a fascinat pe jurați.

Maria Chirilov, în vârstă de 31 de ani, a pregătit un tort Napoleon cu cremă de inserție de creier de vițel de lapte. Concurenta a făcut totul în bucătăria Chefi la cuțite și a fost apreciată de jurați. Aceasta a primit patru cuțite de la jurații care au fost surprinși plăcut de farfuria pregătită.

Vlădescu Mircea George, 30 de ani, din Brașov, i-a surprins pe chefii de la Chefi la cuțite care i-au oferit 4 cutțite, după ce au gustat din preparatul lui. Același lucru i s-a întâmplat și lui Vreme Alexandru, în vârstă de 35 de ani din Brașov, care a reușit s-i cucereacă pe chefi cu preparatul lui și a primit 4 cuțite.

Antonia Protopopescu a plecat din România la vârsta de 2 ani, în Franța. Aceasta are o poveste de viața impresionantă. Deși chefii nu i-au oferit în primă instanță cuțitele necesare pentru a merge în Bootcamp, aceștia au ținut să îi ofere unul de trecere, dat fiindcă povestea ei de viață i-a emoționat complet.

„Viața mea e o carte. Încerc să o rezum, cartea pe care am publicat-o are 500 de pagini. Copilăria mea a fost un coșmar, cu părinții mei a fost supraviețuire. Am fost maltratată psihologic, fizic. Luam mici torturi, ceva mai macabru. Părinții mei, mama și tata, trăiam cu bunicii. Când trebuia să merg cu tata afara, tremuram, muream de frică. Mă plimbam cu el afară și mă smulgea de păr.

Am ieșit cu el la plimbare și am avut urechea ruptă, tremurat de frică. Bunicul l-a luat la bătaie. Și el a fost maltratat când era mic și a rămas acolo. Mama mea se vedea din nou cu el, dar eu nu aveam dreptul legal și nu voiam. Nu i-a păsat, ea a plecat cu el și eu am rămas în centre de minori. La 18 ani m-am trezit în stradă, nu aveam nici haine, trăiam într-o casă abandonată, cu alți copii”, spune Antonia.

Chefi la cuțite se vede în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.