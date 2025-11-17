Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce s-a întâmplat în ediția 2 din sezonul 16. Ce concurenți au venit și ce au gătit

A doua ediție a noului sezon Chefi la Cuțite, din 17 noiembrie 2025, a adus în fața telespectatorilor momente gastronomice apetisante, dar și povești de viață puternice. Iată tot ce s-a întâmplat!

Noul sezon a început în forță, iar chef Orlando Zaharia a oferit deja primul cuțit de aur al juraților. În această seară, publicul și jurații au putut află poveștile de viață ale concurenților, dar și să vadă cât de pasionați sunt de arta culinară.

Iată ce s-a întâmplat în ediția aceasta și ce au spus jurații despre preparatele concurenților!

Tot ce s-a întâmplat la Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce concurenți au venit în platou și ce au spus jurații

Episodul de astăzi a început în forță, cu preparate inedite, care au impresionat pe toată lumea.

Primul concurent care a gătit în această ediție pentru chefi a fost Alexandru Colceriu, care a venit pregătit cu un preparat inedit. De meserie fermier, concurentul în vârstă de 63 de ani este un mare fan al show-ului. Împins de partenera lui, acesta și-a făcut apariția în platou și a gătit pentru chefi. Acesta a făcut o porție de Mici Wellington. Chefii au crezut că cel care a gătit farfuriile este un acrobat la circ, însă s-au înșelat.

„Colceriu Alexandru sunt, cultiv cartofi, sunt fermier. Am făcut canotaj, sunt din București”, spune concurentul.

Concurentul a primit 3 cuțite din partea lui Chefi Richard, Chef Orlando și Chef Alexandru Sautner.

„Mergeți mai departe!”, spune chef Ștefan Popescu. „Mă bucur foarte tare!”, spune concurentul.

Concurenta care a pășit în platou, după Alexandru Colceriu, a fost Sora Vera, în vârstă de 64 de ani. De meserie, ea este plăcintăreasă și este din Iași.

„Mi se spune Sora Vera, fiecare prietenă a mea e ca o soră, că mi-am dorit să am una. Muncesc la o patiserie din România, sunt plăcintăreasă. Sunt curioasă să văd chefii”, spune Sora Vera.

Concurenta a gătit plăcinte cu vișine, cu cartofi și ciuperci, cu telemea și cu brânză și verdeață. Iată ce au zis chefii care i-au gustat preparatele!

„Îmi place să cânt, am mers la spectacole. În sat, primarul m chema să cânt. M-am căsătorit la 18 ani jumătate, cum era înainte. Era gelos, după 35 de ani de căsnicie am divorțat ca prieteni”, spune concurenta.

Chefii au apreciat plăcintele pe care ea le-a preparat și i-au oferit un număr de 4 cuțite, de la fiecare dintre bucătari.

Cristi Dincă este concurentul care a pășit următorul în platoul emisiunii. Acesta este un alergător profesionist, dar de meserie e porject manager. Are vârsta de 29 de ani și e din București.

„M-am lăat de facultate, am tot schimbat. După facultate, am fost profesor de engleză, am fost prezentator de games show-uri, am fost business developper, am zis că-mi deschid o firmă, a eșuat. Am plecat în Franța”, spune concurentul Cristi Dincă.

Concurentul a dezvăluit faptul că a început o școală de bucătărie, însă nu i-a plăcut. A făcut un internship la un restaurant Michelin să taie roșii. Din păcate, concurentul a primit doar un cuțit din partea lui chef Ștefan Popescu.

Următoarea concurentă i-a uimit pe chefi cu povestea ei. Ionela Românianu, în vârstă de 24 de ani, din Ilfov a venit la emisiune pentru a-și arăta calitățile gastronomice. Ea este în concediu de creștere copil.

„Am un ghinion teribil la interviuri. Poate mă vede cineva și mă angajează. Chef Alexandru sau Orlando sunt preferații mei. Chef Richard, nu, nu aș vrea să fiu în echipa lui. îmi dă o stare de nervi, mă enervez”, spune concurenta.

„V-am aduc o tocăniță, trebuia să fie o ciulama, ceea ce fac de obicei, dar risc. Despre mine pot să vă zic că am avut o copilărie traumatizantă, mama mea nu a mai locuit cu noi, ne-a lăsat cu tatăl nostru. Își găsise pe altcineva, ne-a lăsat cu tata. Nu am fost la școală, am doar 7 clase. Am rămas repetentă în clasa a 8a. Profa de chimie nu a vrut să mă asculte și am bătut-o. M-am ridicat și am bătut-o, am împins-o. Nu am trecut clasa, am rămas repetentă. Trăiam cu rușinea aia și nu puteam să trec peste”, mai spune concurentă.

Deși nu îl avea la suflet pe chef Richard, el este singurul care i-a dat un cuțit concurentei, deci nu a putut să meargă în etapa următoare.

Concurentul Darius Ticmenov, în vârstă de 26 de ani, vine din Marea Britanie și a reușit să îi surprindă plăcut pe chefi. Iată ce a zis el și ce jurizare a primit.

„De la 15 ani am intrat în bucătărie, mă ardeam! Muncă multă, pasiune, restul vine de la sine. Am lucrat în peste 50 de restaurante până acum”, spune Darius.

Acesta a gătit un preparat foarte complex, Saint Jacque, pe placul lui Richard.

„Mama era de un an în Anglia, după studii am plecat și eu. Am început de la vase, un job să fie, după am avansat la startere, deserturi. Am stat 18 luni la acel restauratn, iar la vârsta de 20 ani am primit poziția de head chef. Voiam să mă fac bucătar de la 13 ani. Am dat de un program cu Gordon Ramsey și m-au inspirat”, spune concurentul.

„La 15 ani am făcut practică la un hotel și m-a pasionat. Lucrez în prezent la Formula 1, ca bucătar. Sunt norocos că am ajuns acolo. Mulți prieteni au vrut să aplice și nu au primit răspuns. Dorm câte 4-5 ore pe noapte, fără zile libere. Suntem vreo 100 de bucătari. Duminica e cea mai busy zi, că e finala. Cafele, cafele, dar după mă uit în spate și mă bucur că am făcut asta. Cea mai mare realizare este să fiu aici în seara asta. E un test pentru mine acum să văd dacă merită efortul”, mai spune el.

„În proporție de 80% simt că mi-a ieșit preparatul, dar m-a presat timpul”, spune el despre preparatul său, în fața chefilor.

Acesta a primit cele patru cuțite de la jurați, semn că tuturor le-a plăcut preparatul său. „Dacă mă alegea pe mine, îi dădeam cuțitul de aur”, spune chef Alexandru Sautner.

Mirela Chirulescu și Gebretsadik Tizita Berhanu au gătit câte un preparat inedit. Cea din urmă a gătit un fel de mâncare străină, intitulat Tips cu injura, iar cealaltă a gătit plăcintă cu brânză, spanac și praz. Ele au fost jurizare de chefi împreună, fiind cumnate.

Cele două au o poveste de viață destul de complicată, cu greutăți. Doar Mirela a primit 3 cuțite din partea chefilor.

Sarah Jsun, George Radu, Ruzandra au gătit preparate inedite la Chefi la cuțite, 17 noiembrie 2025. George Radu a câștigat X Factor și a venit în fața chefilor să-și încerce norocul. Ruxandra Grigore a mers la American Idol și a primit Golden Buzz, fiind prima româncă de la American Idol, așa cum spune concurenta.

George Radu nu a primit niciun cuțit, Sarah Jsun a primit 3 cuțite, iar Ruxandra a primit doar 2 cuțite.

Alexandru Drăgan a fost următorul concurent care a venit în platoul emisiunii și a gătit gulaș de cerb. Iată ce au zis chefii!

De meserie bucătar, Alexandru Drăgan, în vârstă de 38 de ani a reușit să-i surprindă pe jurați.

„Lucrez în bucătărie, am un canal de tiktok. Cozonacul patriot, micul patriot... Voiam și eu un telefon mobil, părinții mei fiind pensionari, provin dintr-o familie numeroasă, am vrut să fiu independent. La 18 ani plecat în Mexic, voiam în State. Am trecut ilegal acolo, înotând. Am văzut și cadavre, care nu au reușit să ajungă în America. În construcții am muncit 5-6 ani acolo. Toți anii ilegal. Am plecat din Texas, mi se părea ca la țară. Am stat 9 ani în SUA, pe lângă închisoare. Am intrat într-o bandă de românași. Cea mai urâtă infracțiune a fost să dau foc la un yacht, nu a vrut să facă plata la băieți. Mi-a mers vreo 7-8 luni”, povestește concurentul.

Acesta a primit un număr de 3 cuțite.

Ultima concurentă care a gătit la Chefi a cuțite, în ediția din 17 noiembrie a fost Petruța Rusalina Blană, în vârstă de 26 de ani. „Am crescut într-o familie destul de modestă, am fost 5 frați. Tatăl meu avea probleme cu alcoolul. Certuri, bătăi. Mama îmi lua apărarea, dar și ea era bătută”, povestește concurenta.

Aceasta are doar 8 clase terminate, nu a putut învăța din cauza problemelor de acasă. Aceasta a gătit somon la cuptor cu cartofi.

„Sunt casnică, am un băiețel de 5 ani, am fost plecată în străinătate. Am plecat în Anglia, de la 16 ani. Am căutat o viață mai bună, liniște și după bani. Provin dintr-o familie modestă, tatăl meu are probleme cu alcoolul și în familie au fost certuri, scandaluri, bătăi. Mi-am căutat de muncă pe internet, doar am văzut că sunt locuri de muncă. Când am ajuns acolo nu aveam de muncă, 3 zile am dormit prin parcuri și mergeam pe la terase, magazine ca să-mi găsesc de muncă. În prima zi nu am găsit nimic. Am găsit în a3a zi un restaurant italian, la spălat de vase, 6 luni de zile. Mi-a oferit și o cameră unde să locuiesc. Am avut încă 3 frați, când aveam eu 9 ani, a luat foc casa, iar frații mei au murit atunci. Fratele meu avea 8 ani, sora 7 și cel mic avea câteva luni. Mama era gravidă atunci cu fratele care acum face 18 ani”, a povestit ea.

Aceasta a primit 3 cuțite din partea chefilor și merge mai departe în etapa de bootcamp.

Cine a câștigat amuleta de la Chefi la Cuțite, 17 noiembrie 2025. Ce temă au avut și cine s-a descurcat mai bine

În ediția din 17 noiembrie 2025 de la Chefi la Cuțite, competiția pentru amuletă a fost dusă la un nou nivel, după ce Irina Fodor i-a dus pe chefi la Casa Timiș, un loc spectaculos unde creativitatea și rafinamentul sunt la ordinea zilei.

Tema probei a presupus ca fiecare chef să aleagă, în ordinea stabilită prin tragere la sorți, un preparat din meniurile restaurantului și să-l gătească pentru antreprenorii Casei Timiș. Chef Ștefan Popescu a optat pentru mușchi de vită, chef Richard Abouzaki pentru Saint Jacques, chef Orlando Zaharia pentru calcan, iar al doilea preparat al lui Ștefan Popescu a fost cotletul de miel. După degustarea finală, verdictul a venit de la Luca, reprezentantul Casei Timiș: amuleta a fost câștigată de chef Richard Abouzaki, al cărui preparat a primit cele 5 puncte, clasându-se astfel pe primul loc.

