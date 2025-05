Claudiu Gherguț, emoții după difuzarea finalei Chefi la cuțite sezonul 15: „E prima oară când mă simt așa”

Claudiu Gherguț este câștigătorul sezonului 15 Chefi la cuțite. Iată care au fost primele gânduri după difuzarea finalei.

Show-ul culinar Chefi la cuțite sezonul 15 și-a desemnat marele câștigător. Claudiu Gherguț a convins jurații că merită premiul cel mare și stagiul la Retroscena.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Toți jurații i-au oferit cuțitele de aur lui Claudiu Gherguț, în ediția de ieri. Concurentul a ales echipa lui Chef Orlando

Care au fost primele cuvinte ale lui Claudiu Gherguț după ce a câștigat Chefi la cuțite, sezonul 15

Articolul continuă după reclamă

Claudiu Gherguț are 30 de ani și este sous chef în Franța. Tânărul a impresionat cu preparatele sale pe întreaga durată a show-ului culinar, dar și cu atitudinea și povestea sa de viață. El a primit patru cuțite de aur în audiții, după ce a gătit file de barbun cu fenicul glasat cu gel de mandarine și sos din vin roșu și oase de pește.

De-a lungul sezonului 15 Chefi la cuțite, Claudiu s-a făcut remarcat cu preparatele sale de la individuale, dar și cu aportul adus în fiecare battle.

Jurații din finală și-au spus cuvântul, iar Claudiu Gherguț este marele câștigător.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Claudiu Gherguț, cuțitul de aur al lui chef Orlando Zaharia, detalii neștiute despre începutul carierei lui| EXCLUSIV

„Nu am cuvinte să vă spun ceea ce s-a întâmplat în seara asta. A fost o emoție incredibilă. Cred că e prima oară când mă simt așa și e greu de explicat. Am trăit foarte multe lucruri în foarte puțin timp. Chefi la cuțite a însemnat foarte-foarte mult pentru mine.

Am început cu un apel, pur și simplu, în care mi s-a spus că voi fi ales să particip prima dată la preselecții și după la audiții, în care am luat patru cuțite de aur.

După a mers totul ca un fulger, ca o rachetă. Chef Orlando Zaharia a crezut în mine, am intrat în echipa mov, a crezut în mine până la final. Am terminat, am câștigat finala.

Sper cu toată inima să continui să lucrez cu el și să țin legătura cu toți”, a spus Claudiu după difuzarea finalei Chefi la cuțite sezonuș 15.

Citește și: Orlando Zaharia, prima reacție în mediul online după ce cuțitul său de aur a câștigat sezonul 15 Chefi la cuțite. Ce a transmis

Tânărul trăiește cu pasiune fiecare moment în bucătărie, iar asta se transmite și colegilor de echipă, și în farfuriile sale. Iar în acest sezon Chefi la cuțite, pasiunea a trecut și dincolo de micile ecrane.