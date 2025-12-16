Antena Căutare
Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 decembrie 2025. Jurații au degustat farfuriile echipelor: Toate arată bine!

Episodul 18 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 decembrie 2025. Invitații au intrat în platou și au aflat de la Irina Fodor ce povești au avut echipele de preparat. Prima farfurie pe care ei au degustat-o a fost Shrek și a primit mutle complimente din partea acestora. Următoarea farfurie din care aceștia au mâncat a fost Alice în țara minunilor. După aceasta, invitații au mâncat din farfuria Hansel și Gretel, care a primit reacții bune. 
Marti, 16.12.2025, 22:00
